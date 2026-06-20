Aos 40 anos, Neuer vira goleiro com mais jogos na história das Copas do Mundo

Manuel Neuer entrou em campo como titular da Alemanha contra a Costa do Marfim neste sábado, 20, e se isolou como o goleiro com mais partidas disputadas na história das Copas do Mundo. Com a presença na partida, o veterano alcançou a marca de 21 jogos no torneio, superando o francês Hugo Lloris, com quem dividia o recorde anterior.

Goleiros com mais jogos de Copa do Mundo

Neuer (Alemanha) — 21 jogos

Lloris (França) — 20 jogos

Taffarel (Brasil) e Sepp Maier (Alemanha) — 18 jogos

Barthez (França), Casillas (Espanha) e Peter Shilton (Inglaterra) — 17 jogos

Caso a Alemanha avance até a fase final do torneio, o goleiro pode chegar a 27 partidas disputadas em Mundiais.

Recorde de idade também foi batido

Ao entrar em campo aos 40 anos e 79 dias, Neuer se tornou o jogador alemão mais velho a atuar em um grande torneio, superando Matthäus, que detinha a marca desde a Eurocopa de 2000.

Além disso, com a marca, Neuer entrou para o top 10 de jogadores mais velhos da história das Copas do Mundo.

Top 10 jogadores mais velhos em Mundiais