Esporte

Fase de grupos copa 2026

Aos 40 anos, Neuer vira goleiro com mais jogos na história das Copas do Mundo

Com atuação contra a Costa do Marfim, Neuer também se torna o jogador alemão mais velho a disputar um grande torneio internacional

Veterano supera Hugo Lloris e se torna o goleiro com mais partidas disputadas na história do Mundial (ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES )

Veterano supera Hugo Lloris e se torna o goleiro com mais partidas disputadas na história do Mundial (ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES )

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 20 de junho de 2026 às 17h04.

Manuel Neuer entrou em campo como titular da Alemanha contra a Costa do Marfim neste sábado, 20, e se isolou como o goleiro com mais partidas disputadas na história das Copas do Mundo. Com a presença na partida, o veterano alcançou a marca de 21 jogos no torneio, superando o francês Hugo Lloris, com quem dividia o recorde anterior.

Goleiros com mais jogos de Copa do Mundo

  • Neuer (Alemanha) — 21 jogos
  • Lloris (França) — 20 jogos
  • Taffarel (Brasil) e Sepp Maier (Alemanha) — 18 jogos
  • Barthez (França), Casillas (Espanha) e Peter Shilton (Inglaterra) — 17 jogos

Caso a Alemanha avance até a fase final do torneio, o goleiro pode chegar a 27 partidas disputadas em Mundiais.

Recorde de idade também foi batido

Ao entrar em campo aos 40 anos e 79 dias, Neuer se tornou o jogador alemão mais velho a atuar em um grande torneio, superando Matthäus, que detinha a marca desde a Eurocopa de 2000.

Além disso, com a marca, Neuer entrou para o top 10 de jogadores mais velhos da história das Copas do Mundo.

Top 10 jogadores mais velhos em Mundiais

  • Essam El Hadary (Egito) — 45 anos e 161 dias
  • Faryd Mondragón (Colômbia) — 43 anos e 3 dias
  • Roger Milla (Camarões) — 42 anos e 39 dias
  • Pat Jennings (Irlanda do Norte) — 41 anos e 0 dias
  • Peter Shilton (Inglaterra) — 40 anos e 292 dias
  • Dino Zoff (Itália) — 40 anos e 133 dias
  • Manuel Neuer (Alemanha) — 40 anos e 79 dias
  • Ali Boumnijel (Tunísia) — 40 anos e 71 dias
  • Jim Leighton (Escócia) — 39 anos e 334 dias
  • David James (Inglaterra) — 39 anos e 330 dias
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoAlemanhaJogadores de futebol

Mais de Esporte

Alemanha x Costa do Marfim: veja as escalações confirmadas para jogo de hoje da Copa

Veja quem pode ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo

Brasil vai enfrentar Holanda no mata-mata? Veja como ficam os grupos

Copa do Mundo 2026: o que o Brasil precisa para ser líder do Grupo C?

Mais na Exame

Brasil

Ciro ou Elmano: quem está na frente na disputa pelo governo do Ceará

Esporte

Veja quem pode ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo

Minhas Finanças

Quina de São João 2026: prêmio sobe para R$ 260 milhões

Ciência

Fruta tropical pode ajudar a regenerar danos causados pela periodontite