Aos 40 anos, Neuer vira goleiro com mais jogos na história das Copas do Mundo

Veterano supera Hugo Lloris e se torna o goleiro com mais partidas disputadas na história do Mundial (ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES )
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Publicado em 20 de junho de 2026 às 17h04.
Manuel Neuer entrou em campo como titular da Alemanha contra a Costa do Marfim neste sábado, 20, e se isolou como o goleiro com mais partidas disputadas na história das Copas do Mundo. Com a presença na partida, o veterano alcançou a marca de 21 jogos no torneio, superando o francês Hugo Lloris, com quem dividia o recorde anterior.
Caso a Alemanha avance até a fase final do torneio, o goleiro pode chegar a 27 partidas disputadas em Mundiais.
Ao entrar em campo aos 40 anos e 79 dias, Neuer se tornou o jogador alemão mais velho a atuar em um grande torneio, superando Matthäus, que detinha a marca desde a Eurocopa de 2000.
Além disso, com a marca, Neuer entrou para o top 10 de jogadores mais velhos da história das Copas do Mundo.