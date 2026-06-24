Quem já se classificou na Copa do Mundo de 2026? Veja lista atualizada

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 entra em sua rodada decisiva com algumas seleções já conhecendo seu destino no torneio. Após os resultados das duas primeiras rodadas, nove equipes garantiram matematicamente presença no mata-mata, enquanto outras seis não possuem mais chances de classificação.

O novo formato da competição, disputada por 48 seleções, permite que 32 equipes avancem para a fase eliminatória. Com isso, muitas vagas ainda seguem em aberto, mas alguns países já asseguraram seus lugares antes mesmo da última rodada.

Quais seleções já estão classificadas?

A primeira equipe a confirmar presença na próxima fase foi o México. Além de garantir a classificação antecipada, os anfitriões também asseguraram a liderança do Grupo A.

No Grupo D, os Estados Unidos avançaram após vencer seus dois primeiros compromissos. A Alemanha também confirmou vaga ao liderar o Grupo E.

A atual campeã mundial, Argentina, carimbou sua classificação no Grupo J. A seleção comandada por Lionel Messi venceu as duas primeiras partidas e garantiu presença no mata-mata com uma rodada de antecedência.

No Grupo I, França e Noruega também asseguraram suas vagas após campanhas consistentes nas duas primeiras rodadas.

Outra seleção que já confirmou presença na próxima fase é a Colômbia, que avançou após vencer seus dois primeiros jogos no Grupo K.

Seleções classificadas

México (Grupo A)

Canadá (Grupo B)

Suíça (Grupo B)

Estados Unidos (Grupo D)

Alemanha (Grupo E)

França (Grupo I)

Noruega (Grupo I)

Argentina (Grupo J)

Colômbia (Grupo K)

Quem já está eliminado da Copa do Mundo?

Enquanto algumas equipes comemoram a classificação, outras já se despediram do torneio. Entre os eliminados estão Haiti, Turquia, Tunísia, Senegal e Iraque.

As cinco seleções perderam suas chances matemáticas de avançar após os resultados das duas primeiras rodadas da fase de grupos.

Mesmo com a ampliação do número de vagas para o mata-mata, essas equipes não conseguiram somar pontos suficientes para permanecer na disputa.

Seleções eliminadas

Catar (Grupo B)

Haiti (Grupo C)

Turquia (Grupo D)

Tunísia (Grupo F)

Senegal (Grupo I)

Iraque (Grupo I)

Qual é a situação do Brasil?

A Seleção Brasileira ainda não garantiu matematicamente a classificação para a próxima fase. Antes da última rodada, o Brasil aparece entre os primeiros colocados do Grupo C e depende apenas de um empate contra a Escócia para confirmar a vaga.

Além da classificação, a equipe de Carlo Ancelotti também disputa a liderança da chave. O resultado da partida entre Marrocos e Haiti será importante para definir a posição final dos brasileiros no grupo.

Com a fase de grupos chegando à reta final, a rodada decisiva definirá não apenas os últimos classificados, mas também os confrontos do mata-mata da Copa do Mundo de 2026.