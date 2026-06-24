Marrocos x Haiti: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Marrocos e Haiti, apontando favoritismo amplo da seleção marroquina no jogo desta quarta-feira, 24 de junho, pelo Grupo C.

Em termos gerais, o Marrocos aparece com 83,4% de chance de vitória contra 4,2% do Haiti, enquanto o empate tem 12,4% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória marroquina por 2 a 0, com 16,6% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória marroquina por 1 a 0 com 13,5%, vitória marroquina por 3 a 0 com 14,1%, vitória marroquina por 1 a 1 com 5,3% e vitória marroquina por 4 a 0 com 9,2%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.