Que horas o Brasil joga hoje na Copa do Mundo?

O Brasil volta a campo nesta quarta-feira, 24, às 19h, contra a Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami.

A Seleção Brasileira chega ao confronto após vencer o Haiti por 3 a 0. O resultado deixou a equipe em posição favorável para avançar à fase eliminatória do torneio. Na última rodada, o destaque foi Matheus Cunha, autor de dois gols na vitória brasileira.

Além da classificação, o jogo contra a Escócia pode definir o caminho do Brasil no mata-mata. As datas e horários mudam conforme a posição final da seleção no grupo.

Onde assistir a Brasil x Escócia?

A partida terá transmissão da TV Globo, ge, SporTV, Globoplay, CazéTV, SBT e NSports.

Quando o Brasil joga se avançar em primeiro lugar?

Se terminar a fase de grupos na liderança, o Brasil jogará a segunda fase em 29 de junho, às 14h.

2ª fase: 29 de junho, às 14h

Oitavas de final: 5 de julho, às 17h

Quartas de final: 11 de julho, às 18h

Semifinal: 15 de julho, às 16h

Final: 18 de julho, às 18h

Quando o Brasil joga se avançar em segundo lugar?

Se avançar na segunda posição, a seleção jogará a segunda fase em 29 de junho, às 22h.

2ª fase: 29 de junho, às 22h

Oitavas de final: 4 de julho, às 14h

Quartas de final: 9 de julho, às 17h

Semifinal: 14 de julho, às 16h

Final: 18 de julho, às 18h

Como será a Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira edição do torneio com 48 seleções. A competição terá jogos nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A final está marcada para 18 de julho, às 18h. Quem quiser acompanhar todos os confrontos pode consultar também o guia completo da competição publicado pela EXAME.