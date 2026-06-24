Brasil encara Escócia e tenta encerrar coincidência que dura mais de 50 anos

Vini Junior: jogador é a principal esperança de gols da Seleção
Colaboradora
Publicado em 24 de junho de 2026 às 12h26.
Brasil e Escócia voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo nesta quarta-feira, 24, em Miami, pela terceira rodada da fase de grupos. Além da disputa pela liderança da chave e pela classificação ao mata-mata, o confronto traz à tona uma curiosidade histórica que chama a atenção dos torcedores brasileiros.
Toda vez que a Seleção Brasileira enfrentou a Escócia em uma edição de Copa do Mundo, terminou o torneio sem conquistar o título. O retrospecto reúne quatro encontros ao longo da história dos Mundiais e, em nenhuma dessas campanhas, o Brasil conseguiu levantar a taça.
O primeiro duelo aconteceu na Copa de 1974, na Alemanha Ocidental. Na ocasião, as equipes empataram por 0 a 0 na fase de grupos. A Seleção avançou no torneio, mas acabou encerrando sua participação na quarta colocação, sem chegar à decisão.
O segundo encontro ocorreu em 1982, na Espanha. Considerado por muitos uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos, o time comandado por Telê Santana venceu os escoceses por 4 a 1 ainda na primeira fase. Apesar do bom desempenho inicial, a equipe foi eliminada pela Itália na histórica derrota por 3 a 2 na segunda fase.
O histórico voltou a se repetir em 1990, na Itália. O Brasil venceu a Escócia por 1 a 0 na estreia, com gol de Müller, mas acabou eliminado pela Argentina nas oitavas de final após derrota por 1 a 0.
O duelo mais marcante aconteceu em 1998, na França. Na abertura daquele Mundial, o Brasil derrotou os escoceses por 2 a 1 no Stade de France. A equipe de Mário Zagallo chegou até a final, mas foi superada pela França por 3 a 0, terminando a competição como vice-campeã.
Agora, 28 anos depois do último encontro entre as seleções em Copas, Brasil e Escócia voltam a medir forças. A equipe comandada por Carlo Ancelotti lidera o Grupo C com quatro pontos e busca confirmar a classificação para as fases eliminatórias.
Embora a coincidência não tenha qualquer impacto dentro das quatro linhas, ela adiciona um ingrediente curioso ao confronto. A Seleção tentará não apenas garantir a liderança da chave, mas também encerrar uma estatística histórica que a acompanha sempre que encontra os escoceses em Mundiais.
Caso avance e conquiste o título da Copa do Mundo de 2026, o Brasil colocará fim a uma sequência que atravessa mais de cinco décadas e quatro gerações diferentes de jogadores. Até lá, a Escócia segue como um adversário associado a campanhas que ficaram pelo caminho antes da taça.