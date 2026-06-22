Esporte

Fase de grupos copa 2026

Argentina vence a Áustria e Messi quebra recorde na Copa do Mundo

A seleção argentina venceu por 2 a 0, garantiu sua classificação, e o craque argentino se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo

Lionel Messi: o craque argentino anotou seu 17ª gol em Copas do Mundo

Lionel Messi: o craque argentino anotou seu 17ª gol em Copas do Mundo

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 22 de junho de 2026 às 16h06.

A Argentina derrotou a Áustria por 2 a 0 nesta segunda-feira, 22, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, os argentinos confirmaram sua classificação para o mata-mata do torneio.

O triunfo da seleção sul-americana teve como protagonista Lionel Messi, que alcançou um feito histórico ao se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, chegando a 17 gols no torneio.

O recorde foi estabelecido aos 38 minutos do primeiro tempo. Em uma escapada rápida, a bola passou por Facundo Medina, que cruzou para trás. Thiago Almada, inteligentemente, deixou a bola passar, e Messi apareceu livre para finalizar de primeira. O chute saiu no contrapé do goleiro Schlager e parou no fundo das redes, garantindo o gol histórico do camisa 10.

A oportunidade de superar o alemão Miroslav Klose, porém, surgiu nos primeiros lances de jogo. Antes dos cinco minutos de partida, Lautaro Martínez foi derrubado dentro da área e, após revisão do VAR, a arbitragem assinalou a penalidade.

Messi assumiu a cobrança e teve a chance de quebrar o recorde naquele momento. No entanto, o argentino acabou desperdiçando a oportunidade ao mandar a bola para fora, à esquerda da meta defendida por Schlager.

Com a vitória, a Argentina chegou a 6 pontos e garantiu sua classificação. A Áustria permanece com 3 pontos, na 2ª posição do grupo. Argélia e Jordânia, que fecham a chave, ainda não pontuaram e vão se enfrentar, na virada desta segunda para terça-feira, à meia-noite.

Nos acréscimos, o camisa 10 argentino ainda chegou ao seu 18ª gol em Copas. Após contra-ataque, Julián Alvarez perdeu de frente para o goleiro. No rebote, Paredes passa para Lionel Messi, que tentou duas vezes, até estufar as redes.

Quando será o próximo jogo da Argentina?

A seleção argentina volta a campo pela última rodada da fase de grupos no próximo sábado, 27, às 23h, diante da Jordânia, no AT&T Stadium, em Arlington. Já os austríacos enfrentam os argelinos, também no sábado, 27, às 23h, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoArgentinaÁustria

Mais de Esporte

Por que Portugal ainda aposta em Cristiano Ronaldo? Os números explicam o motivo

Messi marca contra a Áustria e se torna o maior artilheiro da história das Copas do Mundo

Uruguai se complica após empate e transforma duelo com a Espanha em decisão

Messi joga hoje? veja a escalação completa da Argentina para confronto com a Áustria

Mais na Exame

Casual

Quem é Juliana Penteado, confeiteira brasileira mais premiada do mundo

Esporte

Por que Portugal ainda aposta em Cristiano Ronaldo? Os números explicam o motivo

Brasil

AtlasIntel: Fonteles lidera corrida pelo governo do Piauí com 63,5%

Ciência

O corpo humano guarda segredos que ainda desafiam a ciência