Argentina vence a Áustria e Messi quebra recorde na Copa do Mundo

A Argentina derrotou a Áustria por 2 a 0 nesta segunda-feira, 22, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, os argentinos confirmaram sua classificação para o mata-mata do torneio.

O triunfo da seleção sul-americana teve como protagonista Lionel Messi, que alcançou um feito histórico ao se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, chegando a 17 gols no torneio.

O recorde foi estabelecido aos 38 minutos do primeiro tempo. Em uma escapada rápida, a bola passou por Facundo Medina, que cruzou para trás. Thiago Almada, inteligentemente, deixou a bola passar, e Messi apareceu livre para finalizar de primeira. O chute saiu no contrapé do goleiro Schlager e parou no fundo das redes, garantindo o gol histórico do camisa 10.

A oportunidade de superar o alemão Miroslav Klose, porém, surgiu nos primeiros lances de jogo. Antes dos cinco minutos de partida, Lautaro Martínez foi derrubado dentro da área e, após revisão do VAR, a arbitragem assinalou a penalidade.

Messi assumiu a cobrança e teve a chance de quebrar o recorde naquele momento. No entanto, o argentino acabou desperdiçando a oportunidade ao mandar a bola para fora, à esquerda da meta defendida por Schlager.

Com a vitória, a Argentina chegou a 6 pontos e garantiu sua classificação. A Áustria permanece com 3 pontos, na 2ª posição do grupo. Argélia e Jordânia, que fecham a chave, ainda não pontuaram e vão se enfrentar, na virada desta segunda para terça-feira, à meia-noite.

Nos acréscimos, o camisa 10 argentino ainda chegou ao seu 18ª gol em Copas. Após contra-ataque, Julián Alvarez perdeu de frente para o goleiro. No rebote, Paredes passa para Lionel Messi, que tentou duas vezes, até estufar as redes.

Quando será o próximo jogo da Argentina?

A seleção argentina volta a campo pela última rodada da fase de grupos no próximo sábado, 27, às 23h, diante da Jordânia, no AT&T Stadium, em Arlington. Já os austríacos enfrentam os argelinos, também no sábado, 27, às 23h, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.