Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo já tem dois eliminados após segunda rodada; confira

Torneio já elimina duas seleções por critério de confronto direto

Haiti soma zero pontos após dois jogos e não tem mais chance matemática de seguir na competição (MAURO PIMENTEL/AFP)

Haiti soma zero pontos após dois jogos e não tem mais chance matemática de seguir na competição (MAURO PIMENTEL/AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 20 de junho de 2026 às 10h33.

A Copa do Mundo começou a definir suas primeiras baixas. Com a segunda rodada concluída nos Grupos A, B, C e D, Haiti e Turquia já não têm qualquer chance matemática de avançar à segunda fase do torneio, que vai reunir 32 seleções: os dois primeiros de cada um dos 12 grupos somados aos oito melhores terceiros colocados.

Haiti

Uma das seleções com pior posição no Ranking da Fifa entre as participantes do Mundial, o Haiti perdeu os dois primeiros jogos e está fora de disputa.

Na estreia, foi superada pela Escócia por 1 a 0. Depois, foi derrotada pelo Brasil por 3 a 0. Mesmo com uma eventual vitória sobre Marrocos na última rodada, os haitianos não teriam como superar os escoceses no critério de confronto direto para brigar pela terceira vaga.

Brasil e Marrocos, líderes do Grupo C, somam quatro pontos cada.

Turquia

Apontada como uma das favoritas do Grupo D por reunir nomes como o meia do Real Madrid Arda Güler, o volante da Inter de Milão Hakan Çalhanoğlu e o atacante da Juventus Kenan Yıldız, a seleção turca decepcionou na competição.

Perdeu para a Austrália por 2 a 0 e, depois, para o Paraguai por 1 a 0, ficando sem pontos e sem chances de classificação. Ainda que vença os Estados Unidos na rodada final, a Turquia terminaria atrás de australianos e paraguaios no saldo direto de confrontos — enquanto os americanos, já com seis pontos, garantiram vaga na próxima fase.

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