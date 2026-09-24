72 anos de história: Alemanha apresenta última camisa com a Adidas antes da chegada da Nike

RESUMO | A Federação Alemã de Futebol (DFB) apresentou o último uniforme produzido pela Adidas em uma parceria iniciada em 1954, marcando a despedida de uma das colaborações mais longevas da história do esporte antes da transição para a Nike a partir de 2027.

A Alemanha apresentou nesta quarta-feira, 23, o último uniforme produzido pela Adidas em uma parceria iniciada em 1954, marcando o encerramento oficial de uma colaboração histórica que passou por sete décadas. O modelo final, predominantemente preto com detalhes dourados, foi estruturado para celebrar a identidade e a trajetória da Federação Alemã de Futebol (DFB) no cenário internacional.

O lançamento comercial do novo uniforme está programado para o dia 3 de novembro, com previsão de uso nos confrontos contra Sérvia e Holanda em novembro, válidos pela Liga das Nações da UEFA. O design da peça recupera elementos gráficos tradicionais, integrando o antigo escudo da DFB, o logotipo Trefoil da Adidas e losangos dourados que simbolizam os mais de 24 mil clubes formadores do futebol alemão.

A relação entre a marca esportiva e a seleção alemã começou em 1954, ano em que o país conquistou a sua primeira Copa do Mundo na Suíça, episódio conhecido como o "Milagre de Berna". A partir daquele momento, a colaboração acompanhou todas as principais conquistas do futebol alemão, incluindo os títulos mundiais masculinos de 1974, 1990 e 2014, três Eurocopas masculinas, além de dois Mundiais e oito Eurocopas femininas.

A mudança de fornecedora foi anunciada pela DFB em 2024, estipulando que a Nike assumirá a produção dos uniformes de todas as categorias da seleção a partir de 1º de janeiro de 2027, em contrato válido até 2034. Enquanto a nova camisa preta e dourada não estreia em novembro, a Alemanha entra em campo nesta quinta-feira, 24, contra os Países Baixos vestindo uma camisa verde comemorativa inspirada na campanha do título mundial de 1990.

O legado de 72 anos entre Adidas e Alemanha

A relação entre a marca esportiva e a seleção alemã começou em 1954, ano em que o país conquistou a sua primeira Copa do Mundo na Suíça, episódio histórico conhecido como o "Milagre de Berna". A partir daquele momento, a colaboração acompanhou todas as principais conquistas do futebol alemão no cenário internacional.

No futebol masculino, a parceria esteve presente nos títulos das Copas do Mundo de 1974, 1990 e 2014, além de três conquistas da Eurocopa. No futebol feminino, o período registrou duas Copas do Mundo e oito títulos da Eurocopa sob o mesmo fornecimento de material esportivo. Todas as quatro estrelas exibidas no escudo do time masculino representam Mundiais conquistados com uniformes da marca alemã.

A transição para a Nike e o próximo jogo

A mudança de fornecedora foi anunciada pela DFB em 2024. A partir de 1º de janeiro de 2027, a Nike assumirá a produção dos uniformes de todas as categorias da seleção alemã, em contrato válido até 2034. O presidente da federação, Bernd Neuendorf, destacou a importância do acordo para o financiamento e desenvolvimento do esporte na próxima década, ao mesmo tempo em que reconheceu a dívida histórica do futebol alemão com a empresa de Herzogenaurach.

Antes da estreia oficial do novo uniforme preto e dourado em novembro, a seleção alemã utilizará outra peça comemorativa. Nesta quinta-feira, 24, a equipe enfrenta os Países Baixos pela Liga das Nações na Johan Cruyff Arena vestindo uma camisa verde inspirada no modelo utilizado na campanha do tetracampeonato mundial em 1990. A partida marca também a estreia de Jürgen Klopp como técnico da seleção alemã.

Quando termina a parceria entre Adidas e Alemanha?

O vínculo de 72 anos se encerra oficialmente em dezembro de 2026, com a transição para a Nike ocorrendo em 1º de janeiro de 2027.

Qual é a duração do contrato com a Nike?

O acordo assinado entre a DFB e a Nike é válido inicialmente de 2027 até 2034, abrangendo todas as categorias da seleção.

Quais títulos marcaram a parceria com a Adidas?

A colaboração esteve presente nas quatro Copas do Mundo masculinas (1954, 1974, 1990 e 2014), em três Eurocopas masculinas, além de dois Mundiais e oito Eurocopas femininas.

O que simbolizam os detalhes da última camisa?

O uniforme traz o escudo antigo da DFB, o logotipo Trefoil e losangos dourados que representam os mais de 24 mil clubes formadores do futebol alemão.

Qual uniforme a Alemanha usará contra os Países Baixos?

A equipe entrará em campo nesta quinta-feira, 24, com uma camisa verde inspirada no modelo de 1990, antes do lançamento oficial do uniforme preto e dourado em novembro.