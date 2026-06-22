Esporte

Fase de grupos copa 2026

Como está a classificação do Grupo C, do Brasil, na Copa do Mundo

O Grupo C da Copa do Mundo chega à última rodada da fase de classificação com Brasil e Marrocos na liderança da chave

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 11h40.

As duas seleções somam quatro pontos e dependem apenas de seus resultados para avançar às oitavas de final.

Escócia, com três pontos, ainda briga por uma vaga direta, enquanto o Haiti busca pontuar para tentar entrar entre os melhores terceiros colocados do torneio.

3ª rodada

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

Legenda: P = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols | % = Aproveitamento

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