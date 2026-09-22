Brasil x Austrália: quantos vezes as seleções se enfrentaram no futebol masculino

RESUMO | Ao longo da história do futebol masculino, as seleções de Brasil e Austrália já se enfrentaram em 8 oportunidades oficiais e amistosas, com ampla vantagem da equipe sul-americana, que soma 6 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota.

Os confrontos entre a Seleção Brasileira e a Austrália serão realizados nos próximos dias 25 e 29. Serão os primeiros jogos do Brasil após a eliminação da Copa do Mundo para a Noruega.

No histórico das partidas entre os dois países, foram 8 partidas— englobando Copas do Mundo, Copa das Confederações e amistosos —, o Brasil saiu vitorioso em 6 ocasiões, registrando apenas 1 empate e 1 único revés diante dos australianos.

Analisando o mando de campo, o domínio brasileiro se estende por diferentes territórios. Jogando na condição de visitante em solo australiano, foram realizados 3 confrontos, todos terminados com triunfos da Seleção Brasileira. A única vez em que as equipes jogaram com o Brasil como mandante oficial, o resultado também foi de vitória brasileira. Os demais encontros ocorreram em campos neutros, cenário que inclui a vitória por 2 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, e os confrontos válidos pela Copa das Confederações. Entre os placares mais elásticos da história do duelo destacam-se goleadas expressivas aplicadas pelo Brasil, como os 6 a 0 na Copa das Confederações de 1997 e o amistoso de 2013, além de um categórico 4 a 0 no último encontro entre as equipes, disputado em junho de 2017 no Melbourne Cricket Ground.

Histórico completo: os 8 confrontos entre Brasil e Austrália

Ao longo da história das seleções principais de futebol masculino, Brasil e Austrália cruzaram caminhos em 8 oportunidades, englobando partidas de Copa do Mundo, Copa das Confederações e jogos amistosos de preparação. Abaixo está a lista cronológica de todos os confrontos oficiais já disputados entre as duas equipes:

07/07/1988: Austrália 0-1 Brasil (Amistoso)

Austrália 0-1 Brasil (Amistoso) 17/07/1988: Austrália 0-2 Brasil (Amistoso)

Austrália 0-2 Brasil (Amistoso) 14/12/1997: Austrália 0-0 Brasil (Copa das Confederações)

Austrália 0-0 Brasil (Copa das Confederações) 21/12/1997: Brasil 6-0 Austrália (Copa das Confederações)

Brasil 6-0 Austrália (Copa das Confederações) 09/06/2001: Austrália 1-0 Brasil (Copa das Confederações - Disputa de 3º lugar)

Austrália 1-0 Brasil (Copa das Confederações - Disputa de 3º lugar) 18/06/2006: Brasil 2-0 Austrália (Copa do Mundo da FIFA - Alemanha 2006)

Brasil 2-0 Austrália (Copa do Mundo da FIFA - Alemanha 2006) 07/09/2013: Brasil 6-0 Austrália (Amistoso)

Brasil 6-0 Austrália (Amistoso) 13/06/2017: Austrália 0-4 Brasil (Amistoso)

Onde assistir aos jogos entre Brasil e Austrália

O primeiro jogo acontece nesta sexta-feira, 25, às 07h00 (horário de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium. Já o segundo compromisso está marcado para a terça-feira seguinte, 29, também às 07h00, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Os amistosos da Seleção Brasileira contra a Austrália terão cobertura completa na televisão e nos meios digitais, com transmissão ao vivo pela TV Globo (em sinal aberto), SporTV (canal fechado), além das plataformas de streaming Globoplay e GE TV através do YouTube.

Austrália x Brasil (1º Jogo): Sexta-feira, 25/09, às 07h00, no Queensland Country Bank Stadium (Austrália) — Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e GE TV.

Sexta-feira, 25/09, às 07h00, no Queensland Country Bank Stadium (Austrália) — Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e GE TV. Austrália x Brasil (2º Jogo): Terça-feira, 29/09, às 07h00, no Suncorp Stadium, Brisbane (Austrália) — Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e GE TV.

Quantas vezes Brasil e Austrália já se enfrentaram no futebol masculino?

As seleções já jogaram 8 vezes na história, com 6 vitórias do Brasil, 1 empate e 1 vitória da Austrália.

Qual foi o resultado do último confronto entre as equipes?

O Brasil venceu a Austrália por 4 a 0 em um amistoso disputado em junho de 2017, em Melbourne.

Quando serão os próximos jogos entre Brasil e Austrália?

Os amistosos ocorrem nos dias 25 e 29 de setembro, às 07h00 (horário de Brasília).

Onde serão disputadas as partidas de 2026?

O primeiro jogo será no Queensland Country Bank Stadium e o segundo no Suncorp Stadium, ambos em Brisbane.

Como assistir aos amistosos do Brasil?

Os jogos serão transmitidos pela TV Globo, SporTV, Globoplay e GE TV.