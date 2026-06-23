Calendário da Copa do Mundo 2026: veja as datas dos confrontos da 2ª fase do torneio

A Copa do Mundo de 2026 entra na fase decisiva a partir de 27 de junho, quando os jogos deixam de permitir margem para erro e passam a ser eliminatórios até a final, marcada para 19 de julho. Até lá, a Fifa já definiu o calendário completo do Mundial. Confira:

32 avos de final: 28 de junho a 3 de julho

A primeira fase eliminatória é também a novidade desta edição: a rodada de 32 avos de final (também chamada de 16 avos de final), criada para acomodar a expansão do torneio de 32 para 48 seleções.

Os jogos ocorrem entre 28 de junho e 3 de julho, em formato de eliminação direta — quem perde está fora, sem chance de revanche.

Oitavas de final: 4 a 7 de julho

Encerrada a rodada de 32 avos, as 16 seleções que avançarem disputam as oitavas de final, entre 4 e 7 de julho.

A fase segue o mesmo formato de jogo único, com prorrogação e pênaltis em caso de empate no tempo normal.

Quartas de final: 9 a 11 de julho

Com oito seleções remanescentes, as quartas de final ocorrem entre 9 e 11 de julho, distribuídas em quatro estádios diferentes nos Estados Unidos: Gillette Stadium (Foxborough), SoFi Stadium (Inglewood), Hard Rock Stadium (Miami Gardens) e Arrowhead Stadium (Kansas City).

Semifinais: 14 e 15 de julho

As semifinais reúnem as quatro seleções ainda na disputa pelo título, em 14 e 15 de julho, nos estádios AT&T Stadium (Arlington) e Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

Terceiro lugar e final: 18 e 19 de julho

A disputa pelo terceiro lugar, entre as duas seleções derrotadas nas semifinais, acontece em 18 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

A grande final é disputada no dia seguinte, 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey — o mesmo estádio que também recebe uma das semifinais.

Uma seleção campeã jogará mais do que em qualquer Copa anterior

Com a fase extra de 32 avos, a seleção que chegar à final em 2026 vai disputar oito partidas no total — uma mais do que as sete necessárias para vencer o título entre 1998 e 2022.

A ampliação também estendeu a duração geral do torneio: 39 dias de competição, contra os 32 dias das edições de 2014 e 2018.

Como funciona o critério de classificação

Avançam à fase de 32 avos os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos — totalizando 24 seleções — além dos oito melhores terceiros colocados entre todos os grupos, completando as 32 equipes do mata-mata.

A chave da fase eliminatória, segundo a Fifa, será travada de forma definitiva em 27 de junho, assim que todos os 32 classificados estiverem confirmados, e não sofrerá novos sorteios depois disso: o caminho de cada seleção até a final já fica determinado pelo resultado da fase de grupos.

A organização do chaveamento também evita, propositalmente, que as quatro seleções mais bem ranqueadas no sorteio inicial — Espanha, Argentina, França e Inglaterra — se enfrentem antes das semifinais.