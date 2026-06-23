Esporte

Fase de grupos copa 2026

Calendário da Copa do Mundo 2026: veja as datas dos confrontos da 2ª fase do torneio

Mata-mata começa em 28 de junho com a inédita fase de 32 (ou 16) avos e termina na final, em 19 de julho

Messi: jogador da Argentina bateu recordes na segunda-feira, 22

Messi: jogador da Argentina bateu recordes na segunda-feira, 22

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 10h44.

A Copa do Mundo de 2026 entra na fase decisiva a partir de 27 de junho, quando os jogos deixam de permitir margem para erro e passam a ser eliminatórios até a final, marcada para 19 de julho.

Até lá, a Fifa já definiu o calendário completo do Mundial. Confira:

32 avos de final: 28 de junho a 3 de julho

A primeira fase eliminatória é também a novidade desta edição: a rodada de 32 avos de final (também chamada de 16 avos de final), criada para acomodar a expansão do torneio de 32 para 48 seleções.

Os jogos ocorrem entre 28 de junho e 3 de julho, em formato de eliminação direta — quem perde está fora, sem chance de revanche.

Oitavas de final: 4 a 7 de julho

Encerrada a rodada de 32 avos, as 16 seleções que avançarem disputam as oitavas de final, entre 4 e 7 de julho.

A fase segue o mesmo formato de jogo único, com prorrogação e pênaltis em caso de empate no tempo normal.

Quartas de final: 9 a 11 de julho

Com oito seleções remanescentes, as quartas de final ocorrem entre 9 e 11 de julho, distribuídas em quatro estádios diferentes nos Estados Unidos: Gillette Stadium (Foxborough), SoFi Stadium (Inglewood), Hard Rock Stadium (Miami Gardens) e Arrowhead Stadium (Kansas City).

Semifinais: 14 e 15 de julho

As semifinais reúnem as quatro seleções ainda na disputa pelo título, em 14 e 15 de julho, nos estádios AT&T Stadium (Arlington) e Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

Terceiro lugar e final: 18 e 19 de julho

A disputa pelo terceiro lugar, entre as duas seleções derrotadas nas semifinais, acontece em 18 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

A grande final é disputada no dia seguinte, 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey — o mesmo estádio que também recebe uma das semifinais.

Uma seleção campeã jogará mais do que em qualquer Copa anterior

Com a fase extra de 32 avos, a seleção que chegar à final em 2026 vai disputar oito partidas no total — uma mais do que as sete necessárias para vencer o título entre 1998 e 2022.

A ampliação também estendeu a duração geral do torneio: 39 dias de competição, contra os 32 dias das edições de 2014 e 2018.

Como funciona o critério de classificação

Avançam à fase de 32 avos os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos — totalizando 24 seleções — além dos oito melhores terceiros colocados entre todos os grupos, completando as 32 equipes do mata-mata.

A chave da fase eliminatória, segundo a Fifa, será travada de forma definitiva em 27 de junho, assim que todos os 32 classificados estiverem confirmados, e não sofrerá novos sorteios depois disso: o caminho de cada seleção até a final já fica determinado pelo resultado da fase de grupos.

A organização do chaveamento também evita, propositalmente, que as quatro seleções mais bem ranqueadas no sorteio inicial — Espanha, Argentina, França e Inglaterra — se enfrentem antes das semifinais.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo
Próximo

Mais de Esporte

Quantos dias vai durar a Copa do Mundo?

De Cristiano Ronaldo a Luis Díaz: os destaques dos jogos de hoje da Copa do Mundo

Quando acaba a fase de grupos da Copa do Mundo?

Fifa altera uniforme do Brasil na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Mais na Exame

Esporte

Quantos dias vai durar a Copa do Mundo?

Future of Money

Criptomoedas caem após bolsa da Coreia do Sul desabar 10% com choque em IA

Mundo

O Brexit virou arrependimento — mas não há volta fácil para o Reino Unido

Brasil

PF mira Banco Digimais em operação com bloqueio de R$ 670 milhões