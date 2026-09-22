Esporte

Ex-jogador da NBA diz que LeBron James é 'tóxico' com companheiros

As declarações ganham ainda mais repercussão após a saída de LeBron para o Philadelphia 76ers nesta intertemporada, movimento que também gerou previsões sobre o futuro financeiro e de público da franquia californiana.

LeBron James em ação durante partida oficial na NBA; camisa 23 trocou os Lakers pelo 76ers. (Harry How/Getty Images) (Harry How/Getty Images)

LeBron James em ação durante partida oficial na NBA; camisa 23 trocou os Lakers pelo 76ers. (Harry How/Getty Images) (Harry How/Getty Images)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16h25.

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RESUMO | O ex-jogador Kwame Brown criticou duramente a postura e o impacto de LeBron James durante sua passagem de oito temporadas pelo Los Angeles Lakers, acusando o astro de prejudicar a carreira de companheiros de equipe.

O ex-pivô e ala-pivô Kwame Brown voltou aos holofotes ao disparar fortes críticas contra o futuro de LeBron James. A manifestação ocorreu logo após a confirmação da saída do astro do Los Angeles Lakers, gerando grande repercussão nos bastidores da liga norte-americana de basquete.

Durante participação em um programa esportivo, Brown afirmou que a estrutura em torno de LeBron funciona como uma verdadeira "máquina de marketing". Segundo o ex-jogador, essa dinâmica acaba gerando um efeito tóxico e prejudicando a trajetória de companheiros de equipe ao longo das temporadas.

Para sustentar sua tese, o ex-atleta citou exemplos como o armador Russell Westbrook e o jovem Dalton Knecht — cujo desenvolvimento teria sido comprometido devido à presença de Bronny James —, além de relembrar episódios de trocas envolvendo outros nomes importantes.

Segundo o Yahoo Sports, as duras declarações coincidem com um momento de grandes mudanças estruturais para os Lakers, que agora precisam se ajustar esportiva e comercialmente após a despedida do seu principal atleta da última década.

A transferência de LeBron James para os Philadelphia 76ers

A saída de LeBron James do Los Angeles Lakers foi um dos movimentos mais impactantes do mercado da NBA nesta intertemporada. Após defender a franquia roxa e dourada por oito anos, o astro surpreendeu ao assinar um contrato de dois anos com o Philadelphia 76ers, mudando-se para a Conferência Leste e buscando novos horizontes competitivos na reta final de sua carreira na liga norte-americana.

A mudança de ares gerou reações imediatas em todo o mundo do basquete, incluindo análises sobre o impacto econômico e de entretenimento para os Lakers sem sua principal estrela. O ex-jogador e All-Star Gilbert Arenas veio a público prever que os preços dos ingressos para os jogos da equipe em Los Angeles devem sofrer uma queda significativa na sequência da saída de LeBron. Enquanto a Filadélfia celebra a chegada de peso para fortalecer seu elenco na luta pelo campeonato, Los Angeles inicia um novo capítulo de sua história buscando se reinventar na elite da NBA.

Quem é Kwame Brown: a trajetória e as polêmicas do ex-pivô da NBA

Kwame Brown é um ex-jogador de basquete norte-americano que marcou época na NBA por um feito histórico e inusitado: foi o primeiro jogador selecionado na primeira escolha geral do Draft (em 2001) vindo diretamente do ensino médio, escolhido pelo Washington Wizards. Embora sua carreira profissional na liga tenha durado 12 temporadas — passando por equipes como Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, Detroit Pistons, Charlotte Bobcats e Philadelphia 76ers —, seu desempenho em quadra frequentemente gerou debates intensos entre torcedores e analistas, distanciando-se das expectativas gigantescas geradas no início de sua trajetória.

Nos últimos anos, Brown ganhou forte destaque nas redes sociais e em podcasts esportivos por adotar uma postura "sincerona", direta e muitas vezes polêmica ao comentar os bastidores da liga e o desempenho de atletas atuais. Longe das quadras, ele construiu uma persona midiática conhecida por criticar abertamente superestrelas e discutir o lado complexo e competitivo da NBA, o que frequentemente o coloca no centro de debates inflamados no mundo do basquete.

O que Kwame Brown disse sobre LeBron James?

Brown afirmou que a estrutura ao redor de LeBron funciona como uma "máquina" que emite "resíduos tóxicos" e prejudica a carreira de companheiros de equipe.

Para qual time LeBron James se transferiu?

Após oito temporadas no Los Angeles Lakers, LeBron assinou um contrato de dois anos com o Philadelphia 76ers.

Quais jogadores foram citados por Kwame Brown em suas críticas?

Brown mencionou Russell Westbrook, Dalton Knecht e citou o impacto envolvendo Bronny James.

Qual foi a reação de Gilbert Arenas à saída de LeBron?

O ex-jogador previu que os preços dos ingressos dos Lakers deverão cair consideravelmente após a saída do astro.

Quanto tempo LeBron permaneceu nos Lakers?

O atacante atuou pela franquia de Los Angeles por um total de oito temporadas antes de mudar de equipe no verão.

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