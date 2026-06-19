México é o primeiro a se classificar para a segunda fase da Copa do Mundo

O México fez história nesta quinta-feira, 18, ao se tornar a primeira seleção classificada matematicamente para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A equipe anfitriã venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, no Estádio de Guadalajara, chegou aos seis pontos no Grupo A e assegurou uma das duas primeiras posições da chave.

O gol da vitória mexicana foi marcado por Luis Romo, aos quatro minutos do segundo tempo. O resultado também teve participação decisiva do goleiro Tala Rangel, que fez uma defesa importante nos minutos finais para evitar o empate sul-coreano.

Com o triunfo, o México garantiu a liderança do grupo e já sabe que disputará a fase eliminatória no dia 30 de junho, contra um terceiro colocado dos Grupos C, E, F, H ou I.

México abre vantagem no Grupo A

A classificação antecipada aconteceu após uma combinação de resultados na segunda rodada. México e Coreia do Sul haviam vencido na estreia, enquanto África do Sul e República Tcheca empataram por 1 a 1 e chegaram à nova rodada com apenas um ponto.

Com seis pontos conquistados em dois jogos, o México não pode mais terminar fora das duas primeiras posições do Grupo A. A equipe agora poderá administrar a última rodada, contra a República Tcheca, e se preparar para a estreia no mata-mata.

A Copa de 2026 tem um formato inédito, com 48 seleções participantes. Após a fase de grupos, 32 equipes avançam para o mata-mata, etapa equivalente aos dezesseis avos de final.

Vitória sobre a Coreia do Sul teve gol de Romo e defesa decisiva

O confronto em Guadalajara começou equilibrado, com poucas oportunidades de gol no primeiro tempo. A Coreia do Sul chegou a criar a primeira grande chance, quando Son Heung-Min finalizou por cima do goleiro Tala Rangel, mas o zagueiro Edson Álvarez salvou em cima da linha.

O México respondeu com uma cabeçada de Quiñones, defendida pelo goleiro Kim Seung-Gyu. Na segunda etapa, os donos da casa aumentaram a pressão e abriram o placar logo no início.

Após um cruzamento, o goleiro sul-coreano saiu para disputar a bola, se chocou com o zagueiro Lee Gi-Hyuk e deixou a sobra para Luis Romo, que finalizou para marcar o único gol da partida.

Depois do gol, a Coreia do Sul passou a atacar mais em busca do empate, mas encontrou dificuldades para entrar na área mexicana. Nos minutos finais, Tala Rangel apareceu novamente como protagonista ao defender uma cabeçada de Cho Gue-Sung e uma segunda finalização no mesmo lance, garantindo a vitória e a classificação.

México entra para lista histórica de classificações antecipadas

A classificação precoce coloca o México em uma lista que reúne algumas das campanhas mais marcantes da história das Copas do Mundo. O Brasil é a seleção que mais vezes conseguiu ser a primeira a garantir vaga na fase seguinte: em 1950, 1982, 1986, 1994 e 1998.

Apesar disso, assegurar a classificação antecipada não significa garantia de título. Ao longo da história, seleções que avançaram primeiro tiveram destinos diferentes. A Alemanha Ocidental em 1974 e a Argentina em 1978 conquistaram a taça após garantir a vaga antes dos demais, mas outras equipes que lideraram esse movimento ficaram pelo caminho.

Entre os exemplos recentes, Holanda em 2010 e França em 2022 chegaram à final depois de confirmar a classificação antecipadamente, mas terminaram como vice-campeãs.

Agora, o México terá a possibilidade de poupar jogadores e ajustar a equipe antes de disputar a primeira fase eliminatória com 32 seleções na história do Mundial.