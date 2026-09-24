Renato Gaúcho mira 'gordinhos' no Grêmio na luta contra o rebaixamento

RESUMO | Em sua quinta passagem pelo comando do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho adotou uma medida rigorosa e inusitada para contornar a delicada situação do clube na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Vivendo um momento delicado e sob forte pressão na temporada, o Grêmio aposta na rigidez de seu comando técnico para tentar escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em sua quinta passagem pelo clube gaúcho, o técnico Renato Gaúcho adotou uma medida curiosa e enérgica nos bastidores: após identificar atletas fora do padrão físico adequado, o treinador estipulou uma punição severa e deu prazo até o retorno das atividades pós-Data FIFA para que todos atinjam o peso ideal. De acordo com informações do portal Zero Hora, quem não estiver em condições físicas apropriadas perderá espaço na equipe.

A cobrança interna reflete o tamanho do desafio que o Tricolor enfrenta na tabela de classificação. Atualmente na 17ª colocação com 29 pontos, a equipe gaúcha amarga uma probabilidade de queda estimada em 51%, segundo os cálculos do matemático Tristão Garcia (Infobola). A reestreia de Renato aconteceu no último domingo, 20, com um empate sem gols diante do Palmeiras em Porto Alegre, marcando o início da corrida contra o tempo para afastar o clube da zona de perigo.

Histórico recente e o desafio no Sul

O retorno de Renato Gaúcho ao Grêmio ocorre após passagens recentes e movimentadas por outras equipes do futebol brasileiro. No ano passado, o treinador comandou o Fluminense até a semifinal do Mundial de Clubes — sendo o melhor brasileiro no torneio —, mas acabou pedindo demissão em setembro após eliminação na Copa Sul-Americana. No início de 2026, assumiu o Vasco, onde permaneceu até a parada para a Copa do Mundo em junho, acumulando 22 jogos e deixando o clube carioca também na zona de rebaixamento.

Agora, focado exclusivamente em reerguer o Tricolor gaúcho, o técnico de 64 anos tenta impor disciplina rigorosa no vestiário para recuperar o rendimento coletivo e garantir que o elenco esteja 100% comprometido com a permanência na elite do futebol nacional.

Quem ainda tem chance de ser rebaixado no Brasileirão?

Com a disputa da Série A afunilando na reta decisiva da temporada, o levantamento estatístico atualizado das probabilidades matemáticas da Universidade Federal de minas Gerais (UFMG) revela quais equipes ainda convivem com o risco matemático de queda para a segunda divisão, destacando os clubes que precisam somar pontos urgentes para se distanciar da zona da degola.

Chapecoense: 99,2% de chance de rebaixamento

99,2% de chance de rebaixamento Remo: 94,6%

94,6% Internacional: 69,1%

69,1% Grêmio: 57,6%

57,6% Corinthians: 21,4%

21,4% Vasco da Gama: 18,4%

18,4% Mirassol: 17,8%

17,8% Vitória: 13,1%

13,1% Botafogo: 4,1%

4,1% Bragantino: 1,7%

1,7% São Paulo: 1,6%

1,6% Coritiba: 0,8%

0,8% Santos: 0,35%

0,35% Atlético-MG: 0,047%

Qual foi a medida adotada por Renato Gaúcho no Grêmio?

O treinador identificou atletas fora do peso ideal e estipulou punições, exigindo que todos estejam em forma até o fim da Data FIFA.

Quantos jogadores foram apontados fora de condição física?

Segundo relatos da imprensa, três atletas do atual plantel do Grêmio foram identificados com sobrepeso.

Qual é a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro?

O clube ocupa a 17ª colocação com 29 pontos, figurando na zona de rebaixamento com risco estimado em 51%.

Quando foi a reestreia de Renato no comando do Grêmio?

Ele reestreou no último domingo, 20, com um empate por 0 a 0 contra o Palmeiras, em Porto Alegre.

Quais foram os últimos clubes dirigidos pelo treinador?

Antes de retornar ao Grêmio em sua quinta passagem, Renato passou por Fluminense e Vasco.