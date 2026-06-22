Como a Noruega formou a geração de Haaland e voltou à Copa após 28 anos

Depois de 28 anos longe da Copa do Mundo, a Noruega voltou ao principal torneio de seleções com motivos de sobra para sonhar alto. O país europeu chega embalado por uma geração talentosa e cada vez mais protagonista nos principais clubes da Europa.

A seleção norueguesa iniciou o Mundial de 2026 com o pé direito ao vencer o Iraque por 4 a 1, pela primeira rodada do Grupo I, que também conta com França e Senegal.

O retorno ao torneio marca apenas a quarta participação da Noruega em Copas do Mundo. Antes de 2026, os noruegueses estiveram presentes apenas nas edições de 1938, 1994 e 1998.

A melhor campanha ocorreu justamente na França, em 1998, quando a equipe avançou às oitavas de final após superar um grupo que contava com Brasil, Marrocos e Escócia. Nas oitavas de final, acabou derrotada pela Itália por 1 a 0.

Porém, toda a empolgação para a Copa não é por acaso. O crescimento da Noruega no futebol internacional é resultado de um planejamento iniciado há mais de uma década, baseado em investimento na formação de jovens atletas e na ampliação da infraestrutura esportiva do país.

Em 2013, a Federação Norueguesa de Futebol criou a Landslagsskolen, conhecida como Escola da Seleção Nacional. O projeto tem como objetivo identificar e desenvolver os melhores talentos do país, tanto no masculino quanto no feminino, entre 12 e 16 anos de idade.

Assim, iniciativa se tornou um dos pilares do futebol norueguês. Atualmente, a Escola da Seleção conta com cerca de 700 profissionais espalhados pelo país. Cada distrito possui uma estrutura própria de acompanhamento, com participação de treinadores das categorias de base dos principais clubes locais.

Além do trabalho de formação, a Noruega investiu fortemente na infraestrutura esportiva. O país construiu centenas de campos de gramado sintético e pequenas arenas cobertas abertas ao público, permitindo que crianças e adolescentes continuassem praticando futebol durante os rigorosos períodos de inverno.

De Haaland a Ødegaard

Os resultados desse trabalho já podem ser vistos dentro de campo. Atualmente, a Noruega conta com jogadores atuando nas principais ligas do mundo e em alguns dos maiores clubes do planeta.

O principal nome da equipe é o atacante Erling Haaland. Considerado um dos melhores centroavantes da atualidade, o jogador acumula números expressivos temporada após temporada e chega à Copa do Mundo como a principal esperança de gols da seleção norueguesa.

Ao seu lado está Martin Ødegaard, capitão da equipe e referência técnica no meio-campo. Revelado precocemente, o meia foi contratado pelo Real Madrid aos 16 anos e, após ganhar experiência em empréstimos pelo futebol europeu, consolidou-se como um dos principais jogadores do Arsenal, da Inglaterra.