Brasil não termina fase de grupos da Copa do Mundo fora da liderança há quase 50 anos

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira, 24, para enfrentar a Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Embora dependa apenas de um empate para avançar ao mata-mata, o Brasil ainda corre o risco de terminar a chave fora da liderança — algo que não acontece há quase cinco décadas.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti soma quatro pontos após empatar com Marrocos e vencer o Haiti. Com a mesma pontuação, os marroquinos seguem na disputa pela primeira posição do Grupo C e enfrentam o Haiti no mesmo horário.

Brasil não termina uma fase de grupos em segundo desde 1978

Caso avance em segundo lugar, o Brasil repetirá um cenário que não ocorre desde a Copa do Mundo de 1978, disputada na Argentina.

Naquela edição, a Seleção empatou com Suécia e Espanha e terminou a primeira fase com os mesmos pontos da Áustria. Os austríacos, porém, levaram vantagem no saldo de gols e ficaram com a liderança da chave.

Situação semelhante já havia ocorrido na Copa de 1974, na Alemanha Ocidental. Na ocasião, a Iugoslávia terminou na frente do grupo graças ao saldo de gols superior, impulsionado por uma vitória de 9 a 0 sobre o Zaire. O Brasil venceu o mesmo adversário por 3 a 0.

O terceiro lugar é ainda mais raro na história da Seleção

A possibilidade de o Brasil encerrar a fase de grupos na terceira colocação é ainda mais incomum. Isso aconteceu apenas uma vez em toda a história das Copas do Mundo.

Foi em 1966, na Inglaterra, quando a Seleção perdeu para Hungria e Portugal e acabou eliminada ainda na primeira fase do torneio.

Diferentemente daquela edição, porém, a Copa do Mundo de 2026 conta com um formato ampliado. Assim, uma equipe que terminar em terceiro lugar ainda pode avançar ao mata-mata, desde que esteja entre os melhores terceiros colocados da competição.

O que o Brasil precisa para terminar em primeiro lugar?

Uma vitória sobre a Escócia garante a classificação em primeiro lugar, desde que Marrocos não supere a vantagem brasileira no saldo de gols.

Como as partidas acontecem simultaneamente, a definição da posição final da chave ocorrerá apenas após o encerramento dos dois confrontos.

A partida entre Brasil e Escócia será disputada às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.