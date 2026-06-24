Copa do Mundo 2026: qual foi o resultado do jogo da Colômbia contra RD Congo

A Colômbia garantiu vaga na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a República Democrática do Congo por 1 a 0 na terça-feira, 23, em Guadalajara, no México.

O gol da vitória foi marcado pelo lateral-direito Daniel Muñoz, aos 76 minutos do segundo tempo. Foi o segundo gol do jogador no Mundial e o quinto com a camisa da seleção colombiana.

Com o resultado, a equipe comandada por Néstor Lorenzo chegou a seis pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo K. A classificação final da chave será definida no próximo sábado, quando a Colômbia enfrenta Portugal, em Miami.

Muñoz decide mais uma vez

Assim como na estreia diante do Uzbequistão, quando marcou na vitória por 3 a 1, Muñoz voltou a ser decisivo para os colombianos.

O defensor aproveitou o cruzamento de Juan Fernando Quintero e superou o goleiro Lionel Mpasi, destaque da seleção congolesa até o momento do gol.

A República Democrática do Congo conseguiu resistir durante boa parte da partida, apoiada nas defesas de Mpasi e na solidez de sua linha defensiva. A resistência, porém, foi quebrada na reta final do confronto.

Situação do Grupo K

A vitória coloca a Colômbia em posição confortável na luta pela liderança do grupo. O confronto contra Portugal servirá para definir quem avança na primeira colocação da chave.

Já a República Democrática do Congo soma um ponto e segue viva na disputa por classificação. A seleção africana decidirá seu futuro contra o Uzbequistão na última rodada.

Na terça, Portugal goleou os uzbeques e também chegou à rodada decisiva com chances de terminar na liderança do Grupo K.