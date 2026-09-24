Beats revela enfim seu novo próximo sabor

RESUMO ＋ A marca de bebidas Beats, da companhia Ambev, lançou a Pink Lemonade na noite de quinta-feira, 24, durante a final do Estrelas da Casa, da emissora TV Globo, apresentada por Anitta. O novo sabor foi desenvolvido com base em dados do marketplace Zé Delivery, segundo a Ambev.

Em agosto passado, a EXAME acompanhou de perto uma cena pouco comum para uma marca de bebidas. Em uma sala na sede da Ambev, em São Paulo, a cantora Anitta estava sentada à mesa de degustação ao lado de Daniela Cachich, executiva à frente da vertical Beyond Beer, decidindo qual seria o próximo sabor de Beats.

Naquele momento, o resultado ainda era segredo. Na noite desta quinta-feira, 24, a bebida ganhou nome, cor e um palco de peso. A Beats Pink Lemonade estreou ao vivo na final do Estrelas da Casa, da TV Globo, apresentado pela própria Anitta, Head de Inovação e Criatividade de Beats.

A bebida chega para ocupar um espaço específico no portfólio, o de um sabor mais adocicado e refrescante, pensado para quem busca uma entrada mais suave nos RTDs, categoria de drinques prontos para beber que Beats lidera no Brasil.

Transformar escuta em novidade

A curadoria, no entanto, começou bem antes daquele momento na sala de degustação. Segundo a Ambev, a nova Beats foi elaborada a partir de dados de clientes do Zé Delivery, o marketplace da companhia, que indicaram um apetite crescente por combinações com limão e frutas vermelhas.

“Finalmente posso falar de Beats Pink Lemonade”, disse Anitta à EXAME. “Eu estava doida para mostrar esse sabor para todo mundo e agora quero muito ver a reação das pessoas quando provarem. Eu já provei, já amei, mas a parte mais legal é justamente quando a novidade sai da nossa mão e chega no público. Poder revelar ao vivo, na final do programa, deixou tudo ainda mais divertido e tem muito a cara de Beats.”

Para Mariana Porto, diretora de Marketing de Beats, Pink Lemonade é mais um exemplo de como a empresa transforma essa escuta em novidade. “Identificamos tendências no Zé Delivery, levamos os sabores para pesquisa e fomos construindo o produto junto com o público. É esse olhar atento para o que as pessoas querem experimentar que mantém Beats sempre em movimento, trazendo novidades que têm tudo a ver com os momentos de diversão dos nossos consumidores.”

O lançamento também marca um capítulo novo na relação de Beats com Anitta, parceira da marca há sete anos e, desde 2024, Head de Inovação e Criatividade. Foi a primeira vez que um produto de Beats estreou dentro da grade da TV Globo.

Durante a participação, Anitta também apresentou um cupom promocional para a estreia do sabor e reforçou a mensagem de consumo responsável que acompanha as campanhas da marca.

Os números ajudam a explicar por que a Ambev segue investindo no ritmo acelerado de lançamentos. Líder da categoria de RTDs, Beats registrou crescimento de 20% em volume no segundo trimestre de 2026, desempenho que a companhia atribui à combinação de variedade de sabores, proximidade com o consumidor e capacidade de transformar tendência em produto em poucos meses. A novidade rosa é apenas o exemplo mais recente dessa engrenagem.