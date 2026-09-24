Marketing

Beats revela enfim seu novo próximo sabor

Pink Lemonade foi apresentado na final do Estrelas da Casa, da TV Globo, pela cantora Anitta, Head de Inovação da marca

Daniela Cachich e Anitta: brinde com o novo sabor (Leandro Fonseca/Exame)

Daniela Cachich e Anitta: brinde com o novo sabor (Leandro Fonseca/Exame)

Ivan Padilla
Ivan Padilla

Editor de Casual e Especiais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 23h30.

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A marca de bebidas Beats, da companhia Ambev, lançou a Pink Lemonade na noite de quinta-feira, 24, durante a final do Estrelas da Casa, da emissora TV Globo, apresentada por Anitta. O novo sabor foi desenvolvido com base em dados do marketplace Zé Delivery, segundo a Ambev.

Em agosto passado, a EXAME acompanhou de perto uma cena pouco comum para uma marca de bebidas. Em uma sala na sede da Ambev, em São Paulo, a cantora Anitta estava sentada à mesa de degustação ao lado de Daniela Cachich, executiva à frente da vertical Beyond Beer, decidindo qual seria o próximo sabor de Beats.

Naquele momento, o resultado ainda era segredo. Na noite desta quinta-feira, 24, a bebida ganhou nome, cor e um palco de peso. A Beats Pink Lemonade estreou ao vivo na final do Estrelas da Casa, da TV Globo, apresentado pela própria Anitta, Head de Inovação e Criatividade de Beats.

A bebida chega para ocupar um espaço específico no portfólio, o de um sabor mais adocicado e refrescante, pensado para quem busca uma entrada mais suave nos RTDs, categoria de drinques prontos para beber que Beats lidera no Brasil.

Transformar escuta em novidade

A curadoria, no entanto, começou bem antes daquele momento na sala de degustação. Segundo a Ambev, a nova Beats foi elaborada a partir de dados de clientes do Zé Delivery, o marketplace da companhia, que indicaram um apetite crescente por combinações com limão e frutas vermelhas.

“Finalmente posso falar de Beats Pink Lemonade”, disse Anitta à EXAME. “Eu estava doida para mostrar esse sabor para todo mundo e agora quero muito ver a reação das pessoas quando provarem. Eu já provei, já amei, mas a parte mais legal é justamente quando a novidade sai da nossa mão e chega no público. Poder revelar ao vivo, na final do programa, deixou tudo ainda mais divertido e tem muito a cara de Beats.”

Para Mariana Porto, diretora de Marketing de Beats, Pink Lemonade é mais um exemplo de como a empresa transforma essa escuta em novidade. “Identificamos tendências no Zé Delivery, levamos os sabores para pesquisa e fomos construindo o produto junto com o público. É esse olhar atento para o que as pessoas querem experimentar que mantém Beats sempre em movimento, trazendo novidades que têm tudo a ver com os momentos de diversão dos nossos consumidores.”

O lançamento também marca um capítulo novo na relação de Beats com Anitta, parceira da marca há sete anos e, desde 2024, Head de Inovação e Criatividade. Foi a primeira vez que um produto de Beats estreou dentro da grade da TV Globo.

Durante a participação, Anitta também apresentou um cupom promocional para a estreia do sabor e reforçou a mensagem de consumo responsável que acompanha as campanhas da marca.

Os números ajudam a explicar por que a Ambev segue investindo no ritmo acelerado de lançamentos. Líder da categoria de RTDs, Beats registrou crescimento de 20% em volume no segundo trimestre de 2026, desempenho que a companhia atribui à combinação de variedade de sabores, proximidade com o consumidor e capacidade de transformar tendência em produto em poucos meses. A novidade rosa é apenas o exemplo mais recente dessa engrenagem.

'Perguntas frequentes'

O que é a Beats Pink Lemonade? ＋

A Beats Pink Lemonade chega ao portfólio da marca como uma opção mais adocicada e refrescante.

Quando e onde a Beats Pink Lemonade foi lançada? ＋

A Beats Pink Lemonade estreou ao vivo na noite de quinta-feira, 24, durante a final do Estrelas da Casa, da TV Globo. Foi a primeira vez que um produto de Beats foi lançado dentro da programação da emissora.

Como foi escolhido o sabor da Beats Pink Lemonade? ＋

Segundo a Ambev, dados de clientes do Zé Delivery apontaram interesse crescente por combinações de limão e frutas vermelhas. Mariana Porto, diretora de Marketing de Beats, afirma que os sabores passaram por pesquisas e que o produto foi construído com a participação do público.

Qual foi a participação de Anitta no lançamento da Beats Pink Lemonade? ＋

Anitta participou da escolha do novo sabor e apresentou a Beats Pink Lemonade na final do Estrelas da Casa. Parceira da marca há sete anos, a cantora ocupa desde 2024 o cargo de Head de Inovação e Criatividade de Beats.

Quanto a Beats cresceu em 2026? ＋

Segundo a Ambev, Beats registrou crescimento de 20% em volume no segundo trimestre de 2026. A companhia atribui o resultado à variedade de sabores, à proximidade com o consumidor e à capacidade de transformar tendências em produtos.

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