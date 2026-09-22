River Plate gasta R$ 306 milhões em reforços; Flamengo e Palmeiras 'comem poeira' em ranking

Resumo: O River Plate foi o clube que mais investiu na última janela de transferências das Américas, com 52,4 milhões de euros, encerrando a hegemonia recente dos clubes brasileiros nesse ranking. O time argentino liderou uma lista marcada pela forte presença de equipes mexicanas, que colocaram quatro representantes entre os dez primeiros colocados.

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Encerrada a janela de transferências nas Américas, o River Plate assumiu o protagonismo do mercado continental e encerrou o período como o clube que mais investiu em reforços. Segundo levantamento do Transfermarkt, o gigante argentino desembolsou 52,4 milhões de euros (R$ 306 milhões) em contratações, superando não apenas os concorrentes locais, mas também os tradicionais investidores do futebol brasileiro.

O valor gasto pelo River chama ainda mais atenção porque supera, sozinho, a soma dos investimentos realizados pelos outros 29 clubes que disputam a primeira divisão argentina. O movimento reforça uma mudança de cenário no mercado sul-americano e evidencia a capacidade do clube de competir financeiramente com as principais potências da região.

Outro destaque da lista é a forte presença dos clubes mexicanos. O Atlas aparece na segunda colocação, com 35,5 milhões de euros investidos, seguido por América (22,2 milhões), Monterrey (21,6 milhões) e Toluca (15,1 milhões), mostrando a força econômica da Liga MX na atual janela.

Diferentemente de temporadas anteriores, quando Palmeiras e Flamengo lideravam o ranking de investimentos, apenas dois clubes brasileiros figuram entre os dez primeiros colocados. O Cruzeiro aparece na terceira posição, com 23,8 milhões de euros gastos em reforços, enquanto o Vasco ocupa o oitavo lugar, com investimento de 19,9 milhões de euros.

Para Marcos Casseb, sócio da Roc Nation Sports Brazil, a liderança do River não representa necessariamente uma mudança definitiva na hierarquia do continente, mas sinaliza uma transformação gradual do mercado.

"Não vejo uma mudança definitiva de poder, mas sim uma liderança pontual do River. É natural que Palmeiras e Flamengo gastem menos, pois já formaram elencos fortes nas últimas janelas e hoje fazem investimentos mais pontuais. O recado é claro: o mercado latino-americano está deixando de ser apenas exportador e passa a ter capacidade de reter talentos e atrair jogadores relevantes", analisa.

Segundo Pedro Weber, CEO da NextPlay, o sucesso do River está diretamente relacionado à sua capacidade de diversificar receitas e transformar diferentes ativos em fontes permanentes de renda.

"O River Plate mostra que um clube se torna mais competitivo quando consegue converter diferentes ativos em receitas recorrentes. A venda de jogadores segue importante, mas não pode ser o único pilar financeiro. Estádios, programas de sócios e parcerias comerciais são fundamentais para sustentar projetos de longo prazo", afirma.

MLS também no ranking

Os clubes da Major League Soccer também tiveram participação expressiva no ranking. Sporting Kansas City aparece em quarto lugar, com 23,5 milhões de euros investidos, seguido por Colorado Rapids, com 20,4 milhões, e St. Louis City, com 15,8 milhões.

A liga norte-americana registrou investimento recorde de 370 milhões de dólares, cerca de 335 milhões de euros, em contratações durante 2026, superando em 34 milhões de dólares o ciclo anterior.

O crescimento foi acompanhado pela chegada de 30 jogadores com experiência em Copas do Mundo, reforçando o posicionamento dos Estados Unidos como um dos polos emergentes do futebol global.

Para Rui Costa, executivo com passagens por clubes como São Paulo, Grêmio e Atlético-MG, a MLS vem consolidando um ambiente competitivo para desenvolvimento de atletas.

"A MLS passou a ocupar um espaço relevante ao combinar capacidade de investimento, infraestrutura e oportunidades para jovens jogadores. A liga oferece um ambiente no qual atletas podem ganhar experiência e se preparar para diferentes mercados", destaca.

Brasileirão segue líder em investimentos

Apesar de ter apenas dois representantes entre os dez clubes que mais gastaram, a Série A do Campeonato Brasileiro manteve a liderança continental em volume total de investimentos. Os 20 clubes da elite nacional desembolsaram, juntos, 379,4 milhões de euros em contratações.

O montante representa uma redução de aproximadamente 140 milhões de euros em relação ao recorde histórico alcançado em 2025, quando os investimentos chegaram a 523,1 milhões de euros. Ainda assim, o futebol brasileiro segue como a principal força financeira da América do Sul, impulsionado por clubes estruturados e pelo avanço das SAFs.

Argentina vive novo momento financeiro

Se o Brasil segue liderando em volume total e os Estados Unidos ampliam sua capacidade de investimento, a principal novidade do mercado continental veio da Argentina.

A Liga Profesional registrou 85,6 milhões de euros investidos em reforços, impulsionada principalmente pelo River Plate. O clube de Buenos Aires protagonizou as duas maiores contratações da América do Sul na temporada ao trazer Ángel Correa, ex-Atlético de Madrid, e Thiago Almada, que se tornou a compra mais cara da história do futebol argentino ao custar 20 milhões de euros.

Para Alexandre Frota, CEO da FutPro Expo, a força econômica do River é resultado de uma estratégia construída ao longo dos últimos anos.

"A força da torcida, a exploração do maior estádio da América do Sul e o histórico recente de vendas de atletas para grandes mercados permitem ao River competir em alto nível financeiro e esportivo", afirma.

Na mesma linha, Wagner Leitzke, da Agência End to End, destaca que o investimento não é fruto apenas de uma janela agressiva.

"O River construiu um modelo capaz de transformar marca, estádio, formação de atletas e receitas comerciais em poder esportivo. O objetivo é diminuir a distância para os clubes brasileiros e consolidar sua posição como principal força sul-americana fora do Brasil", explica.

Ranking dos clubes das Américas que mais gastaram na janela

River Plate (Argentina) – 52,4 milhões de euros Atlas (México) – 35,5 milhões de euros Cruzeiro (Brasil) – 23,8 milhões de euros Sporting Kansas City (Estados Unidos) – 23,5 milhões de euros América (México) – 22,2 milhões de euros Monterrey (México) – 21,6 milhões de euros Colorado Rapids (Estados Unidos) – 20,4 milhões de euros Vasco (Brasil) – 19,9 milhões de euros St. Louis City (Estados Unidos) – 15,8 milhões de euros Toluca (México) – 15,1 milhões de euros

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