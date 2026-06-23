A seleção francesa derrotou o Iraque por 3 a 0 e chegou aos seis pontos, mesma pontuação da Noruega, que superou Senegal por 3 a 2. Os franceses lideram a chave pelos critérios de desempate e dependem apenas de si para confirmar a primeira colocação.

Já Senegal e Iraque seguem sem pontuar após duas rodadas. As duas seleções ainda têm chances de avançar como uma das melhores terceiras colocadas, mas precisam vencer na rodada final e torcer por uma combinação de resultados.

Próximos jogos do Grupo I

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.