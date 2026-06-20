Alemanha pode quebrar jejum de 12 anos sem mata-mata de Copa do Mundo hoje

Copa do Mundo: Alemanha pode quebrar jejum de 12 anos (Paul Ellis/AFP)
Redação Exame
Publicado em 20 de junho de 2026 às 18h45.
A Alemanha entra em campo neste sábado, 20, às 17h (horário de Brasília), com a oportunidade real de encerrar um dos períodos mais incômodos de sua história futebolística.
Diante da Costa do Marfim, no Estádio de Toronto, no Canadá, a equipe comandada por Julian Nagelsmann pode carimbar matematicamente a classificação para a segunda fase e voltar a disputar um mata-mata de Copa do Mundo após 12 anos de jejum.
A última vez que os alemães disputaram uma partida eliminatória em Mundiais foi na final de 2014, no Brasil, quando conquistaram o tetracampeonato sobre a Argentina.
Desde então, a seleção viveu um calvário: caiu na fase de grupos na Rússia (2018) e repetiu o fiasco no Catar (2022). Embalada pelo atropelo por 7 a 1 sobre Curaçao na estreia, a equipe agora lidera o Grupo E.
A combinação para garantir o passaporte carimbado rumo à próxima fase já na segunda rodada exige atenção aos critérios da Fifa, que nesta edição prioriza o confronto direto.
Para se classificar hoje, a Alemanha precisa vencer a Costa do Marfim por qualquer placar e torcer por um empate entre Curaçao e Equador (que jogam às 21h) ou por uma vitória de Curaçao.
Caso esse desenho se confirme, os alemães chegariam aos 6 pontos e não poderiam mais ser ultrapassados simultaneamente por marfinenses e curasauenses devido ao triunfo no confronto direto.
Se o Equador vencer o outro jogo da chave, a vaga matemática fica travada pela possibilidade de uma "mini tabela" de desempate triplo na rodada final, embora a pontuação já praticamente assegure os europeus ao menos como um dos melhores terceiros colocados.
Com o avanço de fase desenhado, o departamento de análise de desempenho da Alemanha já começa a monitorar os cruzamentos do mata-mata. Segundo as ferramentas estatísticas, o oponente mais provável nas oitavas de final é a Escócia, com 19,3% de probabilidade, seguida de perto por Paraguai, Noruega, Austrália e França.
Consciente da euforia externa após a goleada na estreia, o capitão Joshua Kimmich fez questão de frear o entusiasmo nos bastidores e pediu foco total no compromisso em Toronto. O camisa 6 alertou para o poder físico da Costa do Marfim, destacando que os africanos possuem "jogadores espetaculares no ataque" capazes de punir qualquer desatenção defensiva.
Nos bastidores da Costa do Marfim, o clima pré-jogo foi marcado por uma reviravolta burocrática e policial. O atacante Wahi, de 23 anos, chegou a ter sua entrada barrada no Canadá, mas foi liberado pelas autoridades de imigração na véspera do confronto.
O atleta é alvo de uma investigação internacional que tenta determinar se ele recebeu deliberadamente um cartão amarelo em maio, quando ainda defendia o Nice contra o Metz pelo Campeonato Francês, em um suposto esquema de manipulação de resultados para o mercado de apostas esportivas. Apesar do processo em andamento na Europa, o jogador está à disposição do técnico Emerse Faé.