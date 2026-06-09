Por que a seleção dos EUA tem dificuldade para vencer a Copa do Mundo?

Colaboradora
Publicado em 9 de junho de 2026 às 09h53.
Apesar de se destacar em muitos esportes, principalmente no basquete, os Estados Unidos geralmente têm baixo rendimento nos torneios de futebol.
O grande motivo pelo qual a seleção masculina dos Estados Unidos não consegue vencer a Copa do Mundo é o excludente modelo de formação de atletas conhecido no país como "pay-to-play" (pagar para jogar).
Ao contrário das potências sul-americanas e europeias, onde os clubes profissionais subsidiam o desenvolvimento de jovens talentos desde cedo, o futebol juvenil americano funciona como uma indústria privada voltada para a classe média alta.
Além dessa barreira financeira, a modalidade enfrenta a concorrência brutal de ligas bilionárias como a NFL (futebol americano) e a NBA (basquete), que historicamente atraem os melhores e mais rápidos atletas do país através do sistema esportivo universitário.
Para que um jovem talento tenha chances reais de ser notado por olheiros da seleção masculina dos Estados Unidos, precisa integrar academias e clubes de viagem que cobram taxas altíssimas.
Atualmente, os pais chegam a desembolsar valores entre 5 mil e 20 mil dólares anuais para cobrir custos com mensalidades, equipamentos e viagens intermunicipais.
Essa estrutura elitizada corta o acesso das populações de menor poder aquisitivo. Na maioria dos países com tradição no futebol, os maiores craques mundiais costumam surgir justamente em comunidades periféricas e de baixa renda, onde o esporte de rua desenvolve a criatividade e a técnica.
Nos Estados Unidos, o futebol se consolidou como um "esporte de subúrbio", limitando drasticamente o tamanho do celeiro de talentos disponível para a federação nacional.
Mesmo quando um jovem com potencial atlético excepcional desponta no país, o futebol raramente é a sua primeira opção de carreira.
A cultura esportiva americana é dominada por modalidades que oferecem caminhos mais rápidos para o sucesso financeiro e bolsas de estudo integrais nas universidades.
Atletas com biotipo privilegiado, velocidade e explosão muscular são rapidamente absorvidos pelos programas de base do basquete, do beisebol e do futebol americano.
O prestígio cultural e os salários astronômicos oferecidos pelas franquias americanas fazem com que o "soccer" perca seus potenciais craques ainda na adolescência.
Enquanto na Europa um jovem de 16 anos já está sendo integrado a elencos profissionais de futebol, nos Estados Unidos ele ainda está dividindo sua atenção entre duas ou três modalidades no colégio.
LEIA TAMBÉM: Por que a Espanha, França e Inglaterra são as favoritas para ganhar a Copa do Mundo?
Apesar das dificuldades estruturais contemporâneas, o melhor desempenho da seleção masculina dos Estados Unidos aconteceu na edição inaugural do torneio.
Na Copa do Mundo de 1930, sediada no Uruguai, os americanos chegaram até a fase semifinal, sendo derrotados pela Argentina por 6 a 1. A Fifa reconheceu oficialmente essa campanha como um terceiro lugar.
Na era moderna do futebol, a marca mais expressiva da equipe aconteceu na Copa do Mundo de 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão.
Comandada por Landon Donovan, a seleção alcançou a fase de quartas de final, eliminando o rival México nas oitavas antes de cair para a Alemanha em uma partida acirrada que terminou em 1 a 0.
Para entender o retrospecto da equipe, é preciso olhar para as raras vezes em que os americanos conseguiram ultrapassar a fase de grupos. Abaixo, o ranking com as cinco melhores participações do país:
Entenda quais as dúvidas mais comuns sobre a seleção masculina de futebol dos EUA
Não. O melhor resultado da equipe na história do torneio organizado pela Fifa foi o terceiro lugar conquistado na edição de 1930. Desde então, o time nunca mais conseguiu chegar a uma semifinal de Copa do Mundo.
O contraste é absoluto. Enquanto os homens sofrem para passar das oitavas de final, a seleção feminina dos Estados Unidos é a maior potência global da modalidade, tendo conquistado o título da Copa do Mundo Feminina em quatro oportunidades (1991, 1999, 2015 e 2019).
O sucesso feminino é impulsionado pelo Título IX, uma lei de direitos civis que garantiu financiamento igualitário para esportes femininos nas universidades americanas.
A consolidação da liga nacional tem melhorado gradativamente a infraestrutura e a formação de jogadores no país.
No entanto, especialistas apontam que, enquanto o sistema de academias não for totalmente gratuito e acessível para as classes mais baixas, o impacto da MLS na seleção principal continuará sendo limitado diante das potências europeias.
As dificuldades históricas da seleção masculina dos Estados Unidos refletem um modelo de negócios esportivos que prioriza o lucro na base.
Para que os americanos deixem de ser apenas figurantes nas oitavas de final e passem a disputar o título mundial, o país precisará democratizar o acesso aos gramados e reter os talentos que hoje brilham nas quadras de basquete e nos campos de futebol americano.