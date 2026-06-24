Brasil pode enfrentar a Holanda já no mata-mata; entenda o cenário antes do jogo

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 pode definir um reencontro histórico entre Brasil e Holanda. Dependendo da posição final das duas seleções em seus respectivos grupos, o confronto entre os rivais pode acontecer já na primeira fase eliminatória do torneio.

Líder do Grupo C com quatro pontos, mesma pontuação do Marrocos, a Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira, 24, para enfrentar a Escócia, às 19h (horário de Brasília), buscando confirmar sua classificação.

Para terminar em primeiro lugar, o Brasil precisa vencer os escoceses e torcer para que o Marrocos não consiga tirar a diferença no saldo de gols. Atualmente, a Seleção tem saldo de três gols positivos, contra um dos marroquinos. Em caso de empate, a equipe comandada por Carlo Ancelotti dependerá de um tropeço dos africanos diante do Haiti.

A colocação final é importante porque definirá o adversário na próxima fase. Caso avance como líder, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que conta com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Se terminar em segundo, terá pela frente o líder da mesma chave.

Holanda pode enfrentar o Brasil?

Os holandeses chegam à última rodada na liderança do Grupo F e enfrentam a já eliminada Tunísia nesta quinta-feira, 25, às 20h (horário de Brasília). Os europeus são os favoritos para o confronto.

Por isso, a tendência é que a Holanda confirme a primeira colocação. Se isso acontecer e o Brasil também terminar líder de seu grupo, as duas seleções só poderão se enfrentar em uma eventual final da Copa do Mundo.

Por outro lado, caso uma das equipes avance em primeiro e a outra em segundo, o reencontro acontecerá já no primeiro mata-mata. A vantagem holandesa é que a equipe entra em campo um dia depois do Brasil e já saberá exatamente qual posição a Seleção Brasileira conquistou no Grupo C.

Histórico Brasil e Holanda

Apesar das boas lembranças brasileiras nos anos 1990, a história recente dos confrontos em Copas do Mundo não é favorável à Seleção.

Em 1994, nos Estados Unidos, o Brasil eliminou a Holanda nas quartas de final em uma vitória emocionante por 3 a 2. Quatro anos depois, na França, a Amarelinha voltou a superar os holandeses, desta vez na semifinal, após empate por 1 a 1 e triunfo veio nos pênaltis.

Nos anos 2000, porém, o cenário mudou. Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, o Brasil saiu na frente, mas sofreu a virada por 2 a 1 nas quartas de final, com dois gols de Wesley Sneijder, e deu adeus ao torneio.

Já em 2014, após a histórica derrota por 7 a 1 para a Alemanha, a Seleção enfrentou a Holanda na disputa do terceiro lugar e foi derrotada por 3 a 0, em Brasília.