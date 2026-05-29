Quem é João Fonseca? Brasileiro ganhou de Djokovic em Roland Garros

João Fonseca vive nesta sexta-feira, 29, o maior resultado de sua carreira até aqui. Aos 19 anos, o brasileiro derrotou o sérvio Novak Djokovic em Roland Garros e avançou às oitavas de final do Grand Slam francês, em uma vitória que o coloca de vez entre os principais nomes da nova geração do tênis mundial.

O triunfo sobre o sérvio, dono de 24 títulos de Grand Slam e um dos maiores tenistas da história, representa mais um capítulo da rápida ascensão do carioca, que já é apontado como a principal esperança do tênis brasileiro desde os tempos de Gustavo Kuerten.

Nascido no Rio de Janeiro em 21 de agosto de 2006, Fonseca começou a jogar tênis aos quatro anos. Sua relação com o esporte surgiu ainda na infância, quando frequentava as quadras de saibro do Rio de Janeiro Country Club, próximo de sua casa, acompanhado da mãe, Roberta.

Fã de tênis desde pequeno, assistiu de perto à conquista de Rafael Nadal no Rio Open de 2014 e acompanhou todas as edições do torneio carioca como espectador. A experiência ajudou a despertar o sonho de seguir carreira profissional.

De número 1 juvenil ao circuito profissional

Antes de chegar à elite do circuito, João Fonseca construiu uma trajetória de destaque nas categorias de base. Em 2022, liderou o Brasil ao primeiro título da Copa Davis Juvenil, vencendo todas as partidas de simples que disputou. No ano seguinte, conquistou o torneio juvenil do US Open e alcançou o posto de número 1 do mundo entre os juvenis.

O brasileiro também chegou às quartas de final dos torneios juvenis do Australian Open, Roland Garros e Wimbledon em 2023.

A profissionalização veio no mesmo ano. Em 2023, fez sua estreia no circuito ATP justamente no Rio Open.

Ascensão meteórica no ranking

A evolução de Fonseca foi rápida. Em setembro de 2023, ele era o número 1 juvenil do mundo. Apenas 16 meses depois, já figurava entre os 100 melhores do ranking profissional.

O salto continuou em 2025. Aos 18 anos, conquistou o ATP 250 de Buenos Aires e se tornou o mais jovem brasileiro campeão de um torneio da ATP na Era Aberta.

Na sequência, venceu o ATP 500 da Basileia e alcançou o melhor ranking da carreira até então, chegando ao 24º lugar do mundo em novembro de 2025.

Em 2026, alcançou outro marco importante ao chegar às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Com isso, tornou-se apenas o terceiro brasileiro a atingir essa fase em um Masters 1000 desde a criação da série, em 1990.

Vitórias marcantes contra a elite

Entre os principais resultados da carreira está a vitória sobre o russo Andrey Rublev, então número 9 do mundo, na primeira rodada do Australian Open de 2025.

O triunfo fez de Fonseca o mais jovem tenista a derrotar um jogador do top 10 no Australian Open desde a criação do ranking da ATP, em 1973.

Outro feito relevante veio no Next Gen ATP Finals de 2024. O brasileiro venceu todas as partidas do torneio e tornou-se o primeiro sul-americano campeão da competição, juntando-se a nomes como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner entre os campeões do evento aos 18 anos.

Os números de João Fonseca

Atual número 30 do ranking mundial, Fonseca soma dois títulos de simples na ATP: Buenos Aires e Basileia, ambos conquistados em 2025.

No circuito de duplas, venceu o Rio Open de 2026 ao lado de Marcelo Melo.

Até o momento, acumula mais de US$ 3,3 milhões em premiações entre simples e duplas.

O desafio contra Djokovic

O confronto desta sexta-feira representa mais um capítulo da rápida ascensão do brasileiro. Fonseca chegou embalado após derrotar o francês Luka Pavlovic e virar uma partida histórica contra o croata Dino Prizmic, avançando pela segunda vez à terceira rodada de Roland Garros.

A vitória sobre Prizmic marcou a primeira virada de sua carreira após perder os dois primeiros sets em uma partida profissional. A vitória sobre Djokovic foi a segunda.

Com a vitória desta sexta-feira, Fonseca alcançou pela primeira vez as oitavas de final de um Grand Slam.