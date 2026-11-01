Fórmula 1: Hamilton encerra jejum de três anos e conquista pole no GP do México; veja o grid

O britânico Lewis Hamilton encerrou um jejum de pouco mais de três anos e conquistou a pole position do Grande Prêmio do México de Fórmula 1 de 2026 neste sábado, 31. Com o tempo de 1min16s514, o piloto da Ferrari garantiu o primeiro lugar no grid pela primeira vez desde o GP da Hungria de 2023, quando ainda corria pela Mercedes.

O heptacampeão será acompanhado na primeira fila por George Russell, da Mercedes, que ficou apenas 0s009 atrás. Charles Leclerc, companheiro de equipe de Hamilton na Ferrari, larga em terceiro.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc após a classificação do GP do México, em que a Ferrari garantiu a pole position e o terceiro lugar no grid. (Alfredo Estrella/AFP)

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou a classificação em 14º lugar, mas ganhou uma posição após a desclassificação de Liam Lawson, da Racing Bulls. Com isso, o brasileiro larga em 13º neste domingo, 1º.

A corrida no Autódromo Hermanos Rodríguez também pode definir antecipadamente o campeonato mundial de pilotos. Kimi Antonelli, da Mercedes, precisa terminar entre os nove primeiros para garantir o título inédito da Fórmula 1.

Hamilton conquista primeira pole pela Ferrari

A última vez que Hamilton havia largado na pole foi há 77 etapas, no GP da Hungria de 2023. Desde então, o heptacampeão venceu os GPs da Grã-Bretanha e da Bélgica de 2024 e o GP de Barcelona de 2026, mas não havia conseguido voltar à primeira posição do grid.

A conquista deste sábado também encerra o jejum de poles da Ferrari, que não largava na frente desde a conquista de Charles Leclerc no GP da Hungria de 2025.

Aos 41 anos, Hamilton chegou à sua 105ª pole position na carreira, mantendo o recorde absoluto da categoria. Esta também foi sua primeira pole desde que chegou à escuderia italiana.

Lewis Hamilton comemora sua primeira pole position pela Ferrari durante a classificação do GP do México. (Alfredo ESTRELLA / AFP)

"É a minha primeira pole com a Ferrari e a número 105 da minha carreira. Gosto desse número", disse o piloto após receber o reconhecimento pela conquista das mãos de Rafa Márquez, técnico da seleção mexicana.

Hamilton também comentou a disputa pelo título de Antonelli. O britânico tem uma relação especial com o italiano, que assumiu seu lugar na Mercedes há duas temporadas. O heptacampeão lembrou que via o jovem piloto ainda criança na garagem da equipe alemã.

"É simplesmente fenomenal o que ele foi capaz de fazer em uma idade tão jovem", afirmou Hamilton, durante a entrevista coletiva após a classificação.

"Ele tem um futuro tão brilhante pela frente que me sinto grato por poder competir nesta época e ver isso, por ser testemunha disso", acrescentou.

Antonelli pode ser o campeão mais jovem da história da F1

A etapa mexicana pode marcar a conquista antecipada do primeiro título mundial de Kimi Antonelli. O italiano, que lidera o campeonato, precisa terminar entre os nove primeiros para garantir o troféu independentemente dos resultados dos adversários.

Aos 20 anos e 68 dias, Antonelli pode superar o recorde de Sebastian Vettel e se tornar o piloto mais jovem a conquistar um título mundial de Fórmula 1. O alemão foi campeão em 2010, aos 23 anos e 134 dias.

Kimi Antonelli, da Mercedes, se prepara para a sessão classificatória do GP do México. O italiano larga em quarto lugar e pode conquistar seu primeiro título mundial neste domingo (Daniel Becerril/Pool/AFP)

Além do recorde individual, Antonelli pode encerrar um longo jejum da Itália na categoria. O último piloto italiano a conquistar o Mundial foi Alberto Ascari, em 1953.

O italiano larga em quarto lugar, beneficiado pela punição aplicada a Max Verstappen, da Red Bull, após um toque com Liam Lawson durante o segundo treino livre.

Se Antonelli ficar fora dos nove primeiros e Hamilton ou Russell vencerem a corrida, a decisão do campeonato será adiada para o GP de São Paulo, no Brasil.

Desclassificação de Lawson muda o grid de largada

A classificação do GP do México teve alterações após a aplicação de punições e uma desclassificação.

Liam Lawson havia conquistado o nono lugar, mas foi desclassificado por uma infração técnica. Ao encerrar sua volta mais rápida no Q2, o piloto não retirou o pé do acelerador, descumprindo a taxa de redução de entrega de potência do MGU-K, componente responsável por recuperar e fornecer energia aos carros.

Com a decisão, Lawson larga na última posição, e Gabriel Bortoleto ganha um lugar no grid.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, chega ao circuito Hermanos Rodríguez para o terceiro treino livre do GP do México de Fórmula 1 (YURI CORTEZ / AFP)

Max Verstappen também perdeu uma posição após o toque com Lawson durante o segundo treino livre. Já Valtteri Bottas recebeu uma punição de 50 posições devido à substituição de componentes da unidade de potência de seu carro pela Cadillac. Na prática, o finlandês larga em 21º.

A sessão também marcou a estreia de Ryo Hirakawa como titular da Haas. O japonês foi convocado para substituir Esteban Ocon, afastado da equipe antes do terceiro treino livre, e larga em 18º.

Desempenho de Sergio Pérez e Fernando Alonso

A classificação também foi complicada para Sergio Pérez, da Cadillac. O mexicano não participou do terceiro treino livre devido a problemas mecânicos e acabou eliminado ainda no Q1. Ele larga em 20º lugar em seu 300º Grande Prêmio.

"Ter perdido o terceiro treino nos custou muito, porque a pista mudou bastante", afirmou Pérez após a classificação. "É uma pena, porque era um dia em que poderíamos ter feito a diferença", acrescentou.

O piloto descartou a possibilidade de abandonar a corrida por problemas mecânicos. Segundo ele, a equipe já havia substituído o motor.

"Já trocamos o motor, então devemos estar bem. Estou confiante de que vamos terminar e, mais do que isso, para mim é importante começar a brigar [por posições]", disse.

Fernando Alonso, da Aston Martin, também teve problemas durante a classificação. Após um início sólido, o espanhol saiu da pista devido a dificuldades mecânicas e não conseguiu avançar do Q1. Ele larga em 17º.

Fãs da Ferrari exibem bandeiras da escuderia nas arquibancadas do circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México (Yuri Cortez/AFP)

Grid de largada do GP do México da F1 2026

1. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1min16s514

2. George Russell (Mercedes) – +0s009

3. Charles Leclerc (Ferrari) – +0s119

4. Kimi Antonelli (Mercedes) – +0s193

5. Max Verstappen (Red Bull) – +0s178*

6. Lando Norris (McLaren) – +0s310

7. Isack Hadjar (Red Bull) – +0s386

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +0s603

9. Pierre Gasly (Alpine) – +0s639

10. Nico Hulkenberg (Audi) – Q2

11. Franco Colapinto (Alpine) – Q2

12. Oscar Piastri (McLaren) – Q2

13. Gabriel Bortoleto (Audi) – Q2

14. Oliver Bearman (Haas) – Q2

15. Carlos Sainz (Williams) – Q2

16. Alexander Albon (Williams) – Q1

17. Fernando Alonso (Aston Martin) – Q1

18. Ryo Hirakawa (Haas) – Q1

19. Lance Stroll (Aston Martin) – Q1

20. Sergio Pérez (Cadillac) – Q1

21. Valtteri Bottas (Cadillac) – Q1

22. Liam Lawson (Racing Bulls) – desclassificado

*Verstappen perdeu uma posição por causa do toque com Lawson no segundo treino livre. Bottas recebeu punição de 50 posições por trocas na unidade de potência. Lawson foi desclassificado da classificação por infração técnica.

Lewis Hamilton, da Ferrari, durante a classificação do GP do México, quando conquistou sua primeira pole position pela equipe italiana (Yuri Cortez/AFP)

GP do México de F1: horário e onde assistir

O Grande Prêmio do México de Fórmula 1 2026 acontece neste domingo, 1º de novembro, a partir das 17h (horário de Brasília), no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. A corrida terá 71 voltas e está prevista para começar às 14h no horário local.

A prova será transmitida ao vivo pelo canal fechado SporTV3 e pelos serviços de streaming Globoplay e F1 TV, plataforma oficial da categoria. A corrida não terá transmissão pela TV aberta da Globo.

Programação do GP do México

Sexta-feira, 30 de outubro

Treino Livre 1: 15h30 (de Brasília)

15h30 (de Brasília) Treino Livre 2: 19h (de Brasília)

Sábado, 31 de outubro

Treino Livre 3: 14h30 (de Brasília)

14h30 (de Brasília) Classificação: 18h (de Brasília)

Domingo, 1º de novembro