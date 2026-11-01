GP do México: veja que horas e onde assistir à corrida da Fórmula 1 neste domingo

Fórmula 1: Kimi Antonelli pode se tornar campeão neste fim de semana (Mark Thompson / Equipe/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 05h01.
O Grande Prêmio do México de Fórmula 1 2026 acontece neste domingo, 1º, a partir das 17 horas. A corrida pode definir o resultado do Campeonato Mundial de Pilotos.
Com três sessões de Treino Livre e uma de classificação, o GP do México segue para sua etapa final antes que a categoria venha ao Brasil para o Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos.
As atividades em pista da Fórmula 1 no GP do México começaram na última sexta-feira, 30. O público segue com um fim de semana tradicional da categoria, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida.
A disputa pelo título pode se encerrar na Cidade do México. Depois de ficar perto de garantir a conquista nos Estados Unidos, Kimi Antonelli, da Mercedes, tem três cenários possíveis para se tornar campeão mundial já na próxima etapa.
O piloto italiano será campeão independentemente dos resultados dos rivais se terminar entre o primeiro e o nono lugar. Caso chegue em 10º, precisará que seu companheiro de equipe, George Russell, não vença a corrida.
Se Antonelli terminar em 11º lugar ou pior, ou abandonar a prova, só poderá conquistar o título se Russell e Lewis Hamilton (Ferrari) não vencerem a etapa mexicana.
A corrida do Grande Prêmio de Fórmula 1 no México está marcada para às 17h, no horário de Brasília.
O Grande Prêmio do México será transmitido ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV3. Os fãs também podem acompanhar o fim de semana pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria.
A corrida não será transmitida pela TV aberta da Globo.