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GP do México: veja que horas e onde assistir à corrida da Fórmula 1 neste domingo

Jovem piloto italiano pode garantir o título antecipado neste domingo; veja tudo o que você precisa saber para acompanhar o GP do México

Fórmula 1: Kimi Antonelli pode se tornar campeão neste fim de semana (Mark Thompson / Equipe/Getty Images)

Fórmula 1: Kimi Antonelli pode se tornar campeão neste fim de semana (Mark Thompson / Equipe/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 05h01.

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O Grande Prêmio do México de Fórmula 1 2026 acontece neste domingo, 1º, a partir das 17 horas. A corrida pode definir o resultado do Campeonato Mundial de Pilotos.

Com três sessões de Treino Livre e uma de classificação, o GP do México segue para sua etapa final antes que a categoria venha ao Brasil para o Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos.

Como será a programação da Fórmula 1 no México?

As atividades em pista da Fórmula 1 no GP do México começaram na última sexta-feira, 30. O público segue com um fim de semana tradicional da categoria, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida.

A disputa pelo título pode se encerrar na Cidade do México. Depois de ficar perto de garantir a conquista nos Estados Unidos, Kimi Antonelli, da Mercedes, tem três cenários possíveis para se tornar campeão mundial já na próxima etapa.

O piloto italiano será campeão independentemente dos resultados dos rivais se terminar entre o primeiro e o nono lugar. Caso chegue em 10º, precisará que seu companheiro de equipe, George Russell, não vença a corrida.

Se Antonelli terminar em 11º lugar ou pior, ou abandonar a prova, só poderá conquistar o título se Russell e Lewis Hamilton (Ferrari) não vencerem a etapa mexicana.

Que horas começa a corrida da Fórmula 1 no México?

A corrida do Grande Prêmio de Fórmula 1 no México está marcada para às 17h, no horário de Brasília.

Onde assistir ao GP do México?

O Grande Prêmio do México será transmitido ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV3. Os fãs também podem acompanhar o fim de semana pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria.

A corrida não será transmitida pela TV aberta da Globo.

Confira a programação completa do GP do México:

Sexta-feira, 30 de outubro

  • Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília)
  • Treino Livre 2 - 19h (de Brasília)

Sábado, 31 de outubro

  • Treino Livre 3 - 14h30 (de Brasília)
  • Classificação - 18h (de Brasília)

Domingo, 1 de novembro

  • Corrida - a partir das 17h (de Brasília)
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