Armani e Rafael Nadal anunciam residências de luxo na Espanha

O Grupo Armani anunciou seu primeiro projeto residencial na Espanha em parceria com Rafael Nadal e o empresário Abel Matutes, por meio da empresa Palya Assets, e com a promotora Sierra Blanca Estates.

O empreendimento, batizado de Armani Residences Marbella, terá 33 residências construídas numa das últimas propriedades privadas da Milla de Oro, o trecho da Costa del Sol que conecta Marbella ao Puerto Banús. As obras começam em junho de 2026, com entrega prevista para 2028.

O projeto ocupa uma área de 50 mil metros quadrados com vistas para o Mediterrâneo e para a Sierra Blanca. O design interior é assinado pela Armani/Casa, divisão de interiores do grupo, e o complexo inclui spa, academia, clube privativo e concierge 24 horas. A comercialização começa em fases, com apenas 12 residências liberadas na primeira etapa. Os preços não foram divulgados, mas o metro quadrado na região gira em torno de € 7 mil, segundo dados do portal Idealista.

Projeto terá 33 residências exclusivas e ocupará uma área de 50 mil metros quadrados com vistas para o Mediterrâneo e para a Sierra Blanca (Divulgação)

A relação entre Nadal e a Armani tem mais de uma década. Em 2011, o tenista foi o rosto das campanhas de Emporio Armani Underwear e Armani Jeans. "Este projeto tem um significado muito especial para mim, especialmente pela oportunidade de voltar a colaborar com o Grupo Armani", disse Nadal em comunicado.

Marbella vem se consolidando como um dos principais destinos do mercado global de branded residences, imóveis associados a marcas de moda e luxo. Sierra Blanca Estates já desenvolveu projetos com Fendi, Karl Lagerfeld e Dolce & Gabbana na cidade.

A chegada da Armani segue uma lógica de expansão que o grupo também persegue em outros mercados: em janeiro, firmou uma joint venture com a Symphony Global para ampliar o portfólio de Armani Hotels & Resorts. O CEO do grupo, Giuseppe Marsocci, disse recentemente que a Armani/Casa registrou crescimento de dois dígitos nas vendas em 2025.