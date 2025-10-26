Quanto João Fonseca lucrou com o ATP 500? Prêmio pode chegar a R$ 3 mi

Após conquistar neste domingo o ATP 500 de Basileia, João Fonseca deve subir 18 posições no ranking da ATP, chegando a 28ª colocação na última atualização.

Com a vitória, o tenista de apenas 19 anos fatura a premiação de 471 mil euros, cerca de R$ 2,96 milhões.

Assim, as premiações na temporada garantem cerca de R$ 9,18 milhões em ganhos para Fonseca, que somam R$ 13 milhões ao longo da sua carreira.

Além do ATP 500, João também conquistou o ATP 250 de Buenos Aires, com prêmio de R$ 570 mil; os Challengers de Canberra e Phoenix, nos quais faturou cerca de R$ 163 mil e R$ 221 mil, respectivamente.

Vitória de João Fonseca no ATP 500

Nos torneios Grand Slams, o desempenho consistente de Fonseca gerou ganhos de R$ 725 mil com o Australian Open e R$ 830 mil com o US Open, nos quais chegou até a segunda rodada.

Em Roland Garros e Wimbledon, em que avançou até a terceira rodada, recebeu R$ 1,08 milhão e R$ 1,09 milhão.

Apesar das conquistas, a temporada ainda não acabou: na próxima segunda-feira, João passa a disputar o Masters 1000 de Paris, onde enfrenta o tenista canadense Denis Shapovalov.

Se receber o título, pode faturar até R$ 5,93 milhões. Fonseca deve encerrar 2025 no ATP 250 de Atenas, que oferece o prêmio de R$ 731 mil ao ganhador da competição.