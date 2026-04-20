Chave de João Fonseca em Madri pode ter número 1 do tênis como rival

João Fonseca conheceu nesta segunda-feira, 20, sua chave para o Masters 1000 de Madri, na Espanha. O atleta estreia na segunda rodada, mas não deve ter vida fácil.

A estreia do tenista brasileiro será contra o belga Zizou Bergs, 44º colocado no ranking, ou contra o ex-top 3, Martin Cilic. Em Monte Carlo, Bergs derrotou Andrey Rublev nas oitavas de final, enquanto o croata tem experiência no circuito mundial e em Roland Garros.

Depois, na terceira rodada, o brasileiro pode ter como adversário Alex De Minaur, oitavo colocado do ranking, ou a sensação espanhola Rafael Jodar, que foi semifinalista em Barcelona.

Nas oitavas de final, João pode duelar contra o francês Arthur Rinderknech, adversário que venceu em Munique e em Monte Carlo, ou contra o russo Andrey Rublev.

Por fim, nas quartas, João poderia ter Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, como adversário. O atleta vem de quatro títulos de Masters consecutivos e é novamente o grande favorito.

A data da estreia de João Fonseca não está definida, mas deve acontecer entre sexta ou sábado, com horário a definir.

Masters de Madri foi marcado por desistências

Atual 31º do ranking, o brasileiro João Fonseca será cabeça de chave no Masters de Madrid. O atleta entra de bye na primeira rodada por conta disso.

No entanto, João só pode começar como cabeça de chave devido à desistência de outros tenistas. Novak Djokovic, número 4 do ranking de ATP, abriu mão da competição devido a dores nos ombros e abriu espaço para a sensação brasileira ocupar a posição de cabeça de chave.

Além dele, o espanhol Carlos Alcaraz também desistiu da disputa após exames revelarem que sua lesão no pulso, sofrida no ATP de Barcelona, é mais grave do que o esperado.

Além da dupla, outros nomes do tênis também optaram por não participar, totalizando 12 desistências ao todo da disputa de Madri.

O Masters 1000 de Madrid ocorre entre 20 de abril e 3 de maio, no saibro da Caja Mágica, em Madrid, Espanha.