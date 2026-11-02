Por que sociedades que não investem em educação comprometem o próprio futuro

RESUMO ＋ O chairman da FESA Group, Carlos Guilherme Nosé, defende que o desenvolvimento de uma sociedade depende da educação de sua população. Ele relata a experiência de uma ONG de incentivo à leitura na Amazônia que completa 25 anos e formou jovens que hoje exercem profissões como advocacia e pedagogia. Para o executivo, faltam planejamento e disciplina de execução.

Nesse meu privilégio de poder escolher onde e com quem quero trabalhar, tenho me debruçado no mundo da educação.

A cada conversa, projeto e impacto que vejo, passo a ter ainda mais certeza de que o nível de desenvolvimento de uma sociedade está diretamente ligado ao nível educacional de sua população.

Óbvio, todos já sabiam disso. Mas a prática, de fato, é algo que me intriga.

Por estar cada vez mais envolvido com o tema, às vezes o sinto como um ímã acoplado em mim. Sabe quando as coisas vão te atraindo? Foi exatamente o que aconteceu certo dia.

Projeto de leitura na Amazônia mostra o impacto da educação

Reencontrei uma colega que é fundadora de uma ONG com foco em desenvolver a leitura na Amazônia. Um projeto incrível que completa 25 anos.

No vídeo de comemoração, mostraram jovens da primeira turma formada. Pessoas que começaram lá há 25 anos e que, hoje, são formadas advogadas, pedagogas, entre outras profissões.

Eu, que sempre escuto meus sentimentos, logo pensei: “Que injustiça os governos ignorarem isso. Que injustiça termos tantas crianças e jovens que não têm de fato a educação de qualidade que merecem.”

A conclusão também é conhecida, mas merece ser relembrada. Não existe futuro sem educação. Não existe sonho realizado sem educação. Não existe sociedade equilibrada sem educação. Essa é a verdadeira injustiça.

Educação de qualidade exige planejamento e execução

Tenho visto que falta planejamento e disciplina de execução. Não é apenas dinheiro, mas fazer direito! Por isso, estou encantado em poder me aprofundar mais nesse conceito.

O papel da escola pública e da alfabetização

Quem me conhece sabe que isso toca meu coração de forma direta. Deve ser o fato de a minha mãe ter sido professora de alfabetização em escolas públicas.

Naquela época, era um orgulho ser professora e estudar em escola pública, algo que não temos mais nos dias de hoje.

Os desafios para transformar a educação

Mas, como eu sempre ouvi de vários executivos em mais de 15.000 entrevistas que fiz ao longo da vida: “Eu adoro desafios”.

Pois bem, aqui estou, frente a um problema gigante, um desafio monstruoso, mas com muita vontade de resolver.

Espero encontrar bons parceiros nesta jornada. Tenho certeza de que os meus netos vão me agradecer.