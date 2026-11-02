Por que sociedades que não investem em educação comprometem o próprio futuro

Para Carlos Guilherme Nosé, a educação de qualidade é essencial ao desenvolvimento social e exige planejamento, execução e compromisso (Prathankarnpap/Shutterstock)
Chairman da FESA Group - Colunista Bússola
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 15h00.
O chairman da FESA Group, Carlos Guilherme Nosé, defende que o desenvolvimento de uma sociedade depende da educação de sua população. Ele relata a experiência de uma ONG de incentivo à leitura na Amazônia que completa 25 anos e formou jovens que hoje exercem profissões como advocacia e pedagogia. Para o executivo, faltam planejamento e disciplina de execução.
Nesse meu privilégio de poder escolher onde e com quem quero trabalhar, tenho me debruçado no mundo da educação.
A cada conversa, projeto e impacto que vejo, passo a ter ainda mais certeza de que o nível de desenvolvimento de uma sociedade está diretamente ligado ao nível educacional de sua população.
Óbvio, todos já sabiam disso. Mas a prática, de fato, é algo que me intriga.
Por estar cada vez mais envolvido com o tema, às vezes o sinto como um ímã acoplado em mim. Sabe quando as coisas vão te atraindo? Foi exatamente o que aconteceu certo dia.
Reencontrei uma colega que é fundadora de uma ONG com foco em desenvolver a leitura na Amazônia. Um projeto incrível que completa 25 anos.
No vídeo de comemoração, mostraram jovens da primeira turma formada. Pessoas que começaram lá há 25 anos e que, hoje, são formadas advogadas, pedagogas, entre outras profissões.
Eu, que sempre escuto meus sentimentos, logo pensei: “Que injustiça os governos ignorarem isso. Que injustiça termos tantas crianças e jovens que não têm de fato a educação de qualidade que merecem.”
A conclusão também é conhecida, mas merece ser relembrada. Não existe futuro sem educação. Não existe sonho realizado sem educação. Não existe sociedade equilibrada sem educação. Essa é a verdadeira injustiça.
Tenho visto que falta planejamento e disciplina de execução. Não é apenas dinheiro, mas fazer direito! Por isso, estou encantado em poder me aprofundar mais nesse conceito.
Quem me conhece sabe que isso toca meu coração de forma direta. Deve ser o fato de a minha mãe ter sido professora de alfabetização em escolas públicas.
Naquela época, era um orgulho ser professora e estudar em escola pública, algo que não temos mais nos dias de hoje.
Mas, como eu sempre ouvi de vários executivos em mais de 15.000 entrevistas que fiz ao longo da vida: “Eu adoro desafios”.
Pois bem, aqui estou, frente a um problema gigante, um desafio monstruoso, mas com muita vontade de resolver.
Espero encontrar bons parceiros nesta jornada. Tenho certeza de que os meus netos vão me agradecer.
Para Carlos Guilherme Nosé, chairman da FESA Group, o desenvolvimento de uma sociedade está diretamente ligado ao nível educacional de sua população. O executivo defende que não existe futuro nem sociedade equilibrada sem educação.
Segundo o relato de Carlos Guilherme Nosé, uma ONG dedicada ao desenvolvimento da leitura na Amazônia completa 25 anos. Jovens da primeira turma atendida pelo projeto tornaram-se profissionais de áreas como Direito e Pedagogia.
Carlos Guilherme Nosé afirma que o avanço da educação exige planejamento e disciplina de execução. Para o executivo, não basta investir recursos: é necessário garantir que as ações sejam executadas corretamente.
Carlos Guilherme Nosé recorda que sua mãe foi professora de alfabetização em escolas públicas. Segundo ele, houve uma época em que ser professora e estudar em escola pública eram motivos de orgulho, realidade que considera diferente da atual.
O chairman da FESA Group pretende aprofundar seu envolvimento com a educação e contribuir para enfrentar os problemas do setor. Ele afirma que deseja encontrar parceiros nessa jornada e espera deixar resultados positivos para as próximas gerações.