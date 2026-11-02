Por que torcer pela derrota do próprio time pode ser um bom negócio?

Donos de bares esportivos nos Estados Unidos encontraram uma maneira inusitada de proteger seus negócios: apostar contra os próprios times. A estratégia utiliza mercados de previsão, plataformas nas quais usuários negociam contratos ligados à possibilidade de determinados acontecimentos, como a classificação de uma equipe para os playoffs ou a conquista de um campeonato.

A lógica é reduzir o impacto financeiro de resultados esportivos negativos. Bares próximos a estádios costumam registrar aumento significativo no movimento durante os playoffs, quando os torcedores se reúnem para acompanhar as partidas. Uma eliminação precoce, portanto, representa não apenas uma frustração esportiva, mas também a perda de uma receita extra que poderia ser importante para o estabelecimento.

Como funciona a estratégia dos bares?

Em entrevista ao The Athletic, proprietários de bares esportivos nos Estados Unidos explicaram como passaram a utilizar os mercados de previsão para se proteger financeiramente.

Um dos exemplos é o Rizzo's Bar & Inn, localizado próximo ao Wrigley Field, em Chicago. Seu proprietário, Andrew Rizzo, apostou US$ 7,5 mil (cerca de R$ 40 mil) na possibilidade de o Chicago Cubs disputar no máximo duas partidas em casa nos playoffs da MLB. A equipe acabou eliminada antes de chegar à fase seguinte, e o retorno financeiro da negociação ajudou a compensar parte da receita que o bar deixou de obter.

Em Nova York, os proprietários do One4One também recorreram à estratégia durante os playoffs da NBA. Eles apostaram US$ 1.250 que o New York Knicks venceria a série decisiva em quatro jogos. Caso a equipe avançasse em uma disputa mais longa, o estabelecimento teria mais oportunidades de receber torcedores e faturar com o movimento. O Knicks, porém, venceu a série em cinco partidas.

A lógica é semelhante à de uma proteção financeira: se o time tem uma campanha curta, o estabelecimento pode receber o retorno da negociação para amenizar a queda no faturamento. Se a equipe avança e gera mais movimento, o bar pode perder o dinheiro investido, mas se beneficiar comercialmente com as partidas adicionais.

Os empresários ouvidos pelo The Athletic descrevem a prática como uma espécie de seguro contra a instabilidade dos resultados esportivos. Diferentemente de um seguro tradicional, porém, os mercados de previsão não são necessariamente produtos criados para proteger empresas: permitem negociar posições sobre diferentes acontecimentos, e o resultado financeiro depende do desfecho do evento.

A modalidade também enfrenta críticas. O crescimento dessas plataformas nos Estados Unidos reacendeu discussões sobre os limites entre mercados de previsão e apostas esportivas, além de preocupações com o potencial de vício e a possibilidade de manipulação de resultados.

Apesar disso, empresas especializadas começam a apresentar a estratégia a pequenos negócios como uma ferramenta de gestão de risco. A adoção ainda é limitada, mas evidencia como estabelecimentos dependentes do calendário esportivo tentam encontrar alternativas para lidar com receitas imprevisíveis.

No fim, os empresários vivem um dilema: preferem ver seus times avançarem, porque isso significa mais torcedores e faturamento, mas podem encontrar nas derrotas uma forma de compensar parte do dinheiro que deixam de ganhar.