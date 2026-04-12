Sinner vence Alcaraz em Monte Carlo e assume a liderança do ranking mundial

Publicado em 12 de abril de 2026 às 13h03.
O italiano Jannik Sinner conquistou neste domingo, 12, o título do Masters 1000 de Monte Carlo ao derrotar na final o espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão do torneio. Com a vitória, Sinner também assume a liderança do ranking mundial.
O italiano venceu por 7-6 (7/5) e 6-3, em 2 horas e 15 minutos, no primeiro confronto entre os dois na temporada.
No histórico de confrontos diretos, Alcaraz segue à frente, com 10 vitórias contra sete do italiano.
O título em Monte Carlo marca o terceiro Masters 1000 consecutivo de Sinner em 2026. Antes, ele já havia vencido Indian Wells e Miami, consolidando uma sequência perfeita na categoria.
Com isso, o italiano conquistou todos os Masters 1000 disputados até agora na temporada.
A projeção em tempo real do site da ATP aponta que o italiano vai a 13.350 pontos contra 13.240 do espanhol. Sinner ganhou 950 com o torneio em Monte Carlo, e Alcaraz perdeu 350.
*Com informações da AFP