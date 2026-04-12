Esporte

Sinner vence Alcaraz em Monte Carlo e assume a liderança do ranking mundial

Italiano venceu Carlos Alcaraz por 7-6 (7/5) e 6-3 na final

Sinner vence Alcaraz e assume a liderança do ranking mundial (VALERY HACHE/AFP)

Sinner vence Alcaraz e assume a liderança do ranking mundial (VALERY HACHE/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 12 de abril de 2026 às 13h03.

O italiano Jannik Sinner conquistou neste domingo, 12, o título do Masters 1000 de Monte Carlo ao derrotar na final o espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão do torneio. Com a vitória, Sinner também assume a liderança do ranking mundial.

O italiano venceu por 7-6 (7/5) e 6-3, em 2 horas e 15 minutos, no primeiro confronto entre os dois na temporada.

No histórico de confrontos diretos, Alcaraz segue à frente, com 10 vitórias contra sete do italiano.

O título em Monte Carlo marca o terceiro Masters 1000 consecutivo de Sinner em 2026. Antes, ele já havia vencido Indian Wells e Miami, consolidando uma sequência perfeita na categoria.

Com isso, o italiano conquistou todos os Masters 1000 disputados até agora na temporada.

Ranking da ATP

A projeção em tempo real do site da ATP aponta que o italiano vai a 13.350 pontos contra 13.240 do espanhol. Sinner ganhou 950 com o torneio em Monte Carlo, e Alcaraz perdeu 350.

Confira o Top 10:

  1. Jannik Sinner - 13.350 pontos
  2. Carlos Alcaraz - 13.240 pontos
  3. Alexander Zverev - 5.555 pontos
  4. Novak Djokovic - 4.710 pontos
  5. Felix Auger-Aliassime - 4.100 pontos
  6. Ben Shelton - 3.900 pontos
  7. Alex de Minaur - 3.895 pontos
  8. Taylor Fritz - 3.870 pontos
  9. Lorenzo Musetti - 3.625 pontos
  10. Daniil Medvedev - 3.560 pontos

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)EsportesCarlos AlcarazJannik Sinner

Mais de Esporte

Mais na Exame

