Quanto ganha o campeão da Fórmula 1? Entenda como funciona a premiação

Conquistar o título da Fórmula 1 garante ao piloto um lugar na história do automobilismo e pode render dinheiro extra. Os ganhos, porém, dependem dos acordos com a equipe: o campeonato de pilotos não tem uma premiação financeira direta da F1 ou da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A recompensa esportiva é o Troféu do Campeonato Mundial de Pilotos, entregue na cerimônia anual de premiação da FIA. Já os pagamentos pela conquista seguem as condições negociadas por cada competidor.

Quanto o campeão da F1 recebe?

Não existe um valor fixo destinado ao piloto campeão. Segundo o guia oficial da Fórmula 1, o vencedor pode receber um bônus da escuderia, acrescentado ao salário previsto em contrato.

Esses acordos podem estabelecer recompensas pelo título ou pelos pontos somados durante a temporada. Assim, o retorno financeiro varia de acordo com as cláusulas assinadas entre piloto e equipe.

Qual é a premiação oficial?

O reconhecimento da FIA ocorre com a entrega do troféu de campeão mundial em sua festa anual. O regulamento de 2026 prevê a apresentação dos troféus aos vencedores dos campeonatos de Pilotos e de Construtores durante a cerimônia.

São duas conquistas distintas: uma reconhece o desempenho individual do competidor; a outra considera os resultados da escuderia ao longo do campeonato.

E as equipes recebem dinheiro?

As escuderias recebem premiações relacionadas à classificação no Mundial de Construtores. Por isso, os pontos dos dois carros têm peso financeiro para a equipe, além da importância esportiva na disputa pelo título.

Essa distribuição é diferente dos bônus dos pilotos. Enquanto a posição entre os construtores influencia a receita da escuderia, a recompensa individual pela conquista do Mundial depende do contrato de cada profissional.

Antonelli é o campeão da F1 de 2026

O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, conquistou o título da Fórmula 1 de 2026 neste domingo, 1º, ao terminar o Grande Prêmio do México em terceiro lugar. Aos 20 anos e 68 dias, tornou-se o campeão mais jovem da história da categoria.

Com o resultado, Antonelli chegou a 380 pontos e assegurou o primeiro Mundial da carreira. A vitória na corrida ficou com Max Verstappen, da Red Bull, seguido por Lewis Hamilton, da Ferrari.