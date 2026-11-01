Quanto ganha o campeão da Fórmula 1? Entenda como funciona a premiação

Prêmio da F1: conquista do campeonato pode render pagamentos extras, com valores definidos nos acordos de cada competidor. (Yuri Cortez/AFP)
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Publicado em 1 de novembro de 2026 às 20h35.
Conquistar o título da Fórmula 1 garante ao piloto um lugar na história do automobilismo e pode render dinheiro extra. Os ganhos, porém, dependem dos acordos com a equipe: o campeonato de pilotos não tem uma premiação financeira direta da F1 ou da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).
A recompensa esportiva é o Troféu do Campeonato Mundial de Pilotos, entregue na cerimônia anual de premiação da FIA. Já os pagamentos pela conquista seguem as condições negociadas por cada competidor.
Não existe um valor fixo destinado ao piloto campeão. Segundo o guia oficial da Fórmula 1, o vencedor pode receber um bônus da escuderia, acrescentado ao salário previsto em contrato.
Esses acordos podem estabelecer recompensas pelo título ou pelos pontos somados durante a temporada. Assim, o retorno financeiro varia de acordo com as cláusulas assinadas entre piloto e equipe.
O reconhecimento da FIA ocorre com a entrega do troféu de campeão mundial em sua festa anual. O regulamento de 2026 prevê a apresentação dos troféus aos vencedores dos campeonatos de Pilotos e de Construtores durante a cerimônia.
São duas conquistas distintas: uma reconhece o desempenho individual do competidor; a outra considera os resultados da escuderia ao longo do campeonato.
As escuderias recebem premiações relacionadas à classificação no Mundial de Construtores. Por isso, os pontos dos dois carros têm peso financeiro para a equipe, além da importância esportiva na disputa pelo título.
Essa distribuição é diferente dos bônus dos pilotos. Enquanto a posição entre os construtores influencia a receita da escuderia, a recompensa individual pela conquista do Mundial depende do contrato de cada profissional.
O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, conquistou o título da Fórmula 1 de 2026 neste domingo, 1º, ao terminar o Grande Prêmio do México em terceiro lugar. Aos 20 anos e 68 dias, tornou-se o campeão mais jovem da história da categoria.
Com o resultado, Antonelli chegou a 380 pontos e assegurou o primeiro Mundial da carreira. A vitória na corrida ficou com Max Verstappen, da Red Bull, seguido por Lewis Hamilton, da Ferrari.