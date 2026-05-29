João Fonseca x Djokovic: onde assistir ao vivo ao jogo de Roland Garros hoje

João Fonseca x Novak Djokovic: tenistas se enfrentam nesta sexta-feira, 29, em Roland Garros (Thomas SAMSON/Dimitar DILKOFF/AFP)
Repórter
Publicado em 29 de maio de 2026 às 10h39.
João Fonseca enfrenta sérvio Novak Djokovic nesta sexta-feira, 29, pela terceira rodada de Roland Garros 2026. A partida está marcada para 10h30 (horário de Brasília) e vale vaga nas oitavas de final do Grand Slam francês. Veja abaixo que horas começa o jogo e onde assistir ao vivo.
A partida será disputada na Philippe-Chatrier, a principal quadra do complexo parisiense, e coloca frente a frente a principal promessa do tênis brasileiro e um dos maiores campeões da história do esporte.
A partida entre João Fonseca e Novak Djokovic está prevista para começar às 10h30 (horário de Brasília).
O duelo será o terceiro da programação diurna da Philippe-Chatrier. Por isso, o horário exato dependerá da duração dos jogos anteriores realizados na quadra central de Roland Garros.
O jogo entre João Fonseca e Novak Djokovic terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium no Brasil.
Atual número 30 do ranking mundial, Fonseca chega à terceira rodada após vencer Dino Prizmic de virada em uma partida de 3h30 de duração.
O brasileiro perdeu os dois primeiros sets, mas reagiu para fechar o confronto em 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 4/6, 6/4, 6/1 e 6/2.
Além da classificação, a vitória sobre Prizmic marcou a primeira virada da carreira de Fonseca em uma partida profissional.
Ao fim do confronto, Fonseca se emocionou com o apoio da torcida brasileira presente em Paris.
Agora, o brasileiro terá pela frente Novak Djokovic em busca de uma vaga nas oitavas de final de Roland Garros.