Liverpool x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

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Publicado em 1 de novembro de 2026 às 11h27.
Liverpool e Arsenal se enfrentam neste domingo, 1º, às 13h30, pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Estádio de Anfield, em Liverpool, com transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+, sem opção gratuita na internet. Jogando em casa, o Liverpool busca conquistar três pontos importantes na disputa pelo topo da tabela, enquanto o Arsenal tenta defender a liderança e manter a boa fase. As prováveis escalações incluem Alisson e Isak pelo Liverpool, e Raya e Havertz pelo Arsenal.
O Liverpool recebe o Arsenal neste domingo, 1º, às 13h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Estádio de Anfield, em Liverpool, na Inglaterra, e terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.
Liverpool: Jogando em casa, o Liverpool busca aproveitar a força de sua torcida para conquistar três pontos importantes na disputa pelas primeiras posições da tabela. A equipe aposta no fator Anfield para superar o adversário e melhorar sua situação na competição.
Arsenal: Líder do Campeonato Inglês, o Arsenal entra em campo com o objetivo de defender a primeira colocação e manter a boa fase. Mesmo atuando fora de casa, a equipe busca conquistar mais uma vitória para sustentar sua vantagem na liderança.
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+. Não haverá opção de transmissão gratuita pela internet. Para acompanhar o confronto pelo streaming, será necessária uma assinatura ativa do Disney+ com acesso aos conteúdos esportivos da ESPN.
LIVERPOOL: A provável escalação da equipe inglesa é: Alisson; Ronald Araújo, Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister e Gravenberch; Gakpo, Wirtz e Barcola; Isak.
ARSENAL: Líder da competição, o Arsenal deve entrar em campo com a seguinte formação: Raya; White, Konsa, Gabriel Magalhães e Calafiori; Bruno Guimarães, Rice, Eze, Odegaard e Lewis-Skelly; Havertz.
A partida será disputada neste domingo (1º), às 13h30 (horário de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Inglês.
O confronto acontece no Estádio de Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.
O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.
Não haverá transmissão gratuita pela internet. Para assistir pelo streaming, será necessária uma assinatura ativa do Disney+ com acesso aos conteúdos esportivos da ESPN.
O Liverpool deve entrar em campo com Alisson; Ronald Araújo, Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister e Gravenberch; Gakpo, Wirtz e Barcola; Isak. Já o Arsenal deve ter Raya; White, Konsa, Gabriel Magalhães e Calafiori; Bruno Guimarães, Rice, Eze, Odegaard e Lewis-Skelly; Havertz.
O Liverpool busca aproveitar o fator casa para conquistar três pontos importantes na disputa pelo topo da tabela. O Arsenal, por sua vez, entra em campo como líder da competição, com o objetivo de defender a primeira colocação e manter a boa fase.