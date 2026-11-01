Esporte

Liverpool x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Líder do Campeonato Inglês, Arsenal visita o Liverpool neste domingo, em Anfield, pela 9ª rodada da competição; confira os detalhes do confronto

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 11h27.

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RESUMO ＋

Liverpool e Arsenal se enfrentam neste domingo, 1º, às 13h30, pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Estádio de Anfield, em Liverpool, com transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+, sem opção gratuita na internet. Jogando em casa, o Liverpool busca conquistar três pontos importantes na disputa pelo topo da tabela, enquanto o Arsenal tenta defender a liderança e manter a boa fase. As prováveis escalações incluem Alisson e Isak pelo Liverpool, e Raya e Havertz pelo Arsenal.

O Liverpool recebe o Arsenal neste domingo, 1º, às 13h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Estádio de Anfield, em Liverpool, na Inglaterra, e terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

Panorama das Equipes

Liverpool: Jogando em casa, o Liverpool busca aproveitar a força de sua torcida para conquistar três pontos importantes na disputa pelas primeiras posições da tabela. A equipe aposta no fator Anfield para superar o adversário e melhorar sua situação na competição.

Arsenal: Líder do Campeonato Inglês, o Arsenal entra em campo com o objetivo de defender a primeira colocação e manter a boa fase. Mesmo atuando fora de casa, a equipe busca conquistar mais uma vitória para sustentar sua vantagem na liderança.

Ficha Técnica

  • Competição: Campeonato Inglês – 9ª rodada
  • Data e Horário: Domingo (1º), às 13h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio de Anfield, Liverpool, Inglaterra
  • Onde Assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

Onde assistir Liverpool x Arsenal online e grátis?

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+. Não haverá opção de transmissão gratuita pela internet. Para acompanhar o confronto pelo streaming, será necessária uma assinatura ativa do Disney+ com acesso aos conteúdos esportivos da ESPN.

Prováveis Escalações

LIVERPOOL: A provável escalação da equipe inglesa é: Alisson; Ronald Araújo, Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister e Gravenberch; Gakpo, Wirtz e Barcola; Isak.

ARSENAL: Líder da competição, o Arsenal deve entrar em campo com a seguinte formação: Raya; White, Konsa, Gabriel Magalhães e Calafiori; Bruno Guimarães, Rice, Eze, Odegaard e Lewis-Skelly; Havertz.

Perguntas frequentes

Quando será o jogo entre Liverpool e Arsenal?

A partida será disputada neste domingo (1º), às 13h30 (horário de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde será disputado Liverpool x Arsenal?

O confronto acontece no Estádio de Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

Onde assistir Liverpool x Arsenal ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

Onde assistir Liverpool x Arsenal online e grátis?

Não haverá transmissão gratuita pela internet. Para assistir pelo streaming, será necessária uma assinatura ativa do Disney+ com acesso aos conteúdos esportivos da ESPN.

Quais são as prováveis escalações de Liverpool e Arsenal?

O Liverpool deve entrar em campo com Alisson; Ronald Araújo, Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister e Gravenberch; Gakpo, Wirtz e Barcola; Isak. Já o Arsenal deve ter Raya; White, Konsa, Gabriel Magalhães e Calafiori; Bruno Guimarães, Rice, Eze, Odegaard e Lewis-Skelly; Havertz.

Qual é a situação de Liverpool e Arsenal no Campeonato Inglês?

O Liverpool busca aproveitar o fator casa para conquistar três pontos importantes na disputa pelo topo da tabela. O Arsenal, por sua vez, entra em campo como líder da competição, com o objetivo de defender a primeira colocação e manter a boa fase.

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