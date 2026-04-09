João Fonseca x Zverev: horário e onde assistir ao vivo ao Masters 1000 de Monte Carlo

Vivendo a melhor campanha da carreira em torneios Masters 1000, João Fonseca segue sonhando alto no circuito profissional. O brasileiro entra em quadra nesta sexta-feira para enfrentar Alexander Zverev pelas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco.

A partida marca a estreia do carioca na Court Rainier III, a quadra central do torneio, e terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+, a partir das 6h (horário de Brasília).

João Fonseca chega ao confronto embalado após uma vitória contundente nas oitavas de final. Na última rodada, o brasileiro venceu o italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h13 de partida, em duelo disputado na Court des Princes.

Com o resultado, Fonseca avançou pela primeira vez na carreira às quartas de final de um Masters 1000.

Vitória 'pesada' para o tênis brasileiro

Desde 2005 um tenista tão jovem não alcançava as quartas de final em Mônaco. Na ocasião, o espanhol Rafael Nadal e o francês Richard Gasquet tinham apenas 18 anos quando se enfrentaram por uma vaga na semifinal do torneio. Nadal acabou campeão.

A campanha de Fonseca é a melhor de um brasileiro em Masters 1000 desde 2011, quando Bellucci foi à semifinal de Madri. Também é o melhor resultado de um brasileiro em Monte Carlo desde 2001, quando Guga foi bicampeão.

Outro destaque do triunfo foi a premiação financeira. Com a vitória sobre Berrettini, João Fonseca praticamente dobrou o valor recebido nas oitavas de final e garantiu € 158.700, o equivalente a cerca de R$ 950 mil, apenas pela ida às quartas no torneio.

O torneio de Monte Carlo também oferece uma premiação expressiva ao campeão. Um eventual título garante 1.000 pontos no ranking da ATP e um prêmio de € 974.370, cerca de R$ 5,8 milhões, valor destinado ao vencedor da edição deste ano.

Onde assistir João Fonseca x Alexander Zverev

O confronto entre João Fonseca e Alexander Zverev, válido pelas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, será disputado nesta sexta-feira, às 6h (de Brasília), com transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.