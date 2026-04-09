João Fonseca x Zverev: horário e onde assistir ao vivo ao Masters 1000 de Monte Carlo

João Fonseca: tenista estreia no Miami Open contra Fabian Marozsan nesta quinta-feira, 19 (Clive Brunskill/Getty Images)
Repórter
Publicado em 9 de abril de 2026 às 20h57.
Vivendo a melhor campanha da carreira em torneios Masters 1000, João Fonseca segue sonhando alto no circuito profissional. O brasileiro entra em quadra nesta sexta-feira para enfrentar Alexander Zverev pelas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco.
A partida marca a estreia do carioca na Court Rainier III, a quadra central do torneio, e terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+, a partir das 6h (horário de Brasília).
João Fonseca chega ao confronto embalado após uma vitória contundente nas oitavas de final. Na última rodada, o brasileiro venceu o italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h13 de partida, em duelo disputado na Court des Princes.
Com o resultado, Fonseca avançou pela primeira vez na carreira às quartas de final de um Masters 1000.
Desde 2005 um tenista tão jovem não alcançava as quartas de final em Mônaco. Na ocasião, o espanhol Rafael Nadal e o francês Richard Gasquet tinham apenas 18 anos quando se enfrentaram por uma vaga na semifinal do torneio. Nadal acabou campeão.
A campanha de Fonseca é a melhor de um brasileiro em Masters 1000 desde 2011, quando Bellucci foi à semifinal de Madri. Também é o melhor resultado de um brasileiro em Monte Carlo desde 2001, quando Guga foi bicampeão.
Outro destaque do triunfo foi a premiação financeira. Com a vitória sobre Berrettini, João Fonseca praticamente dobrou o valor recebido nas oitavas de final e garantiu € 158.700, o equivalente a cerca de R$ 950 mil, apenas pela ida às quartas no torneio.
O torneio de Monte Carlo também oferece uma premiação expressiva ao campeão. Um eventual título garante 1.000 pontos no ranking da ATP e um prêmio de € 974.370, cerca de R$ 5,8 milhões, valor destinado ao vencedor da edição deste ano.
O confronto entre João Fonseca e Alexander Zverev, válido pelas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, será disputado nesta sexta-feira, às 6h (de Brasília), com transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.