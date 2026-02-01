Djokovic x Alcaraz: quando e onde assistir final do Australian Open

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic disputam, neste domingo, 1º, a final masculina do Australian Open 2026. A partida será realizada na Rod Laver Arena, em Melbourne, em quadra rápida.

Atual líder do ranking, Alcaraz chega à sua quarta final consecutiva de Grand Slam. O espanhol de 22 anos busca o único título de Major que ainda não conquistou na carreira.

Nesta edição do torneio, Alcaraz perdeu apenas dois sets, ambos na semifinal contra Alexander Zverev. O confronto teve duração de 5h27 e se tornou o mais longo da história do Australian Open.

Com seis títulos de Grand Slam e 24 troféus na carreira, o espanhol pode se tornar o jogador mais jovem a completar o Career Grand Slam.

Do outro lado, Novak Djokovic retorna a uma final de Major pela primeira vez desde Wimbledon, em 2024. Seu último título de Grand Slam foi o US Open de 2023.

O sérvio de 38 anos também cedeu apenas dois sets no torneio, ambos na semifinal contra Jannik Sinner, atual campeão. Nas oitavas, avançou após a desistência de Jakub Mensik.

Maior campeão do Australian Open, com 10 títulos em 10 finais, Djokovic soma 24 Grand Slams na carreira. A conquista do torneio em 2026 pode render o 25º troféu e isolá-lo como o maior vencedor da história, entre homens e mulheres.

Com a campanha em Melbourne, Djokovic já garantiu a terceira posição do ranking, ultrapassando Alexander Zverev.

Que horas é a final do Australia Open?

A final masculina do Australian Open 2026 será disputada neste domingo, 1. O jogo começa às 5h30, no horário de Brasília.

Onde assistir à final do Australia Open?

A transmissão ao vivo será feita pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+.