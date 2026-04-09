Esporte

João Fonseca vence Berrettini e vai às quartas do Master 1000 de Monte Carlo

Tenista se igualou a Gustavo Kuerten, o Guga, e Thomaz Belucci como terceiro brasileiro a se classificar para as quartas de um Master 1000

João Fonseca: tenista disputará as quartas de final de um Master pela primeira vez na carreira ((Foto de Julian Finney/Getty Images) )

João Fonseca: tenista disputará as quartas de final de um Master pela primeira vez na carreira ((Foto de Julian Finney/Getty Images) )

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 9 de abril de 2026 às 08h44.

João Fonseca segue fazendo história no tênis brasileiro. Nesta quinta-feira, 9, o atleta venceu o italiano Matteo Berrettini — com parciais 6/3 e 6/2 — nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, e avançou para as quartas de final do torneio pela primeira vez na carreira.

Bastante consistente, o brasileiro, de 19 anos, dominou o jogo e se tornou o quarto tenista mais jovem da história a avançar para as quartas de final da competição de Monte Carlo. Além disso, foi o terceiro brasileiro a alcançar a fase de um Masters 1000. Antes, Gustavo Kuerten, o Guga, e Thomaz Bellucci haviam conseguido o feito.

"É muito especial (chegar nas quartas de um Masters 1000). Eu busco esse resultado há muito tempo. Estou muito feliz por ter jogado bem. Eu consegui segurar a pressão e ficar confortável durante o jogo", celebrou o atleta após o jogo.

Como foi a vitória de João Fonseca no Master 1000

João Fonseca chegou confiante para o jogo desta quinta. Vindo de duas vitórias seguidas em cima de tenistas mais bem ranqueados, o brasileiro começou o jogo já com um ace.

No saque, João foi dominando a partida e cedeu apenas três pontos em seus serviços, e não deu oportunidades para que o italiano pudesse se sentir confortável no jogo. Vale lembrar que Berrettini chegou às oitavas sem perder sequer um game.

Matteo precisou elevar o nível diante de Fonseca, equilibrando o jogo até o oitavo game. No entanto, o brasileiro estava preparado e saiu de 40/15 para virar o game e conseguir a quebra na segunda oportunidade, fazendo um 5/3. Na frente, o jovem foi mais uma vez preciso e fechou o set com um ace, fazendo 6/3.

No segundo set, a situação foi diferente. João conseguiu uma quebra logo no terceiro game e abriu 2/1. Berrettini reagiu, mas Fonseca seguiu firme, cresceu e venceu quatro games seguidos, fechando em 6/2.

"Estou muito feliz com esse resultado. Tenho buscado estar na parte final de um Master há muito tempo. É um sonho! Essa semana, estou me sentindo muito bem nos treinos e dentro de quadra, botando agressividade dentro de quadra, nos ataques e nas devoluções. Mesmo quando não quebrei, eu coloquei pressão. E foi fundamental aquela quebra no primeiro set", analisou o tenista.
Agora, João Fonseca vai encarar o vencedor do duelo entre o belga Zizou Bergs e o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo. O duelo das quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo acontece nesta sexta-feira, 10, com horários a serem definidos.
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