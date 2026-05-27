João Fonseca vence croata e vai enfrentar Djokovic na 3ª rodada de Roland Garros

João Fonseca venceu o croata Dino Prizmic na tarde desta quarta-feira, 27, e vai enfrentar Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros.

A partida teve 3h30 de duração e Fonseca venceu de virada por 3 sets a 2 (parciais de 3/6, 4/6, 6/4, 6/1 e 6/2). Ao final do confronto, o atleta estava visivelmente emocionado e agradeceu o apoio da torcida brasileira no saibro francês.

Assim como Fonseca, Prizmic é representante da chamada "Next Gen" e ganhou projeção internacional justamente em partidas contra Djokovic. Atual top 80 do ranking, o croata entrou no radar do circuito em 2024, quando saiu do qualifying do Aberto da Austrália e venceu um set do sérvio, seu ídolo de infância.

Além do avanço em um dos principais torneios do calendários do tênis, a vitória foi um marco para Fonseca, cabeça de chave de Roland Garros, que nunca havia conseguido virar o placar em uma partida profissional.

João Fonseca: brasileiro chorou de emoção ao celebrar sua primeira vitória de virada em Roland Garros (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (AFP)

João Fonseca X Novak Djokovic

Agora, Fonseca, número 30 do ranking mundial, vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic, que venceu o francês Valentin Royer por 3 sets a 1 na segunda rodada.

O confronto será na próxima sexta-feira, 29. A quadra e o horário de jogo ainda serão definidos pela organização de Roland Garros. A partida será transmitida pela ESPN (TV fechada) e pelo plano premium do Disney+ (streaming).