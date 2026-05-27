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João Fonseca vence croata e vai enfrentar Djokovic na 3ª rodada de Roland Garros

Brasileiro derrotou o croata Dino Prizmic na segunda rodada do torneio francês

João Fonseca: brasileiro chorou de emoção ao celebrar sua primeira vitória de virada em Roland Garros (AFP)

João Fonseca: brasileiro chorou de emoção ao celebrar sua primeira vitória de virada em Roland Garros (AFP)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17h19.

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João Fonseca venceu o croata Dino Prizmic na tarde desta quarta-feira, 27, e vai enfrentar Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros.

A partida teve 3h30 de duração e Fonseca venceu de virada por 3 sets a 2 (parciais de 3/6, 4/6, 6/4, 6/1 e 6/2). Ao final do confronto, o atleta estava visivelmente emocionado e agradeceu o apoio da torcida brasileira no saibro francês.

Assim como Fonseca, Prizmic é representante da chamada "Next Gen" e ganhou projeção internacional justamente em partidas contra Djokovic. Atual top 80 do ranking, o croata entrou no radar do circuito em 2024, quando saiu do qualifying do Aberto da Austrália e venceu um set do sérvio, seu ídolo de infância.

Além do avanço em um dos principais torneios do calendários do tênis, a vitória foi um marco para Fonseca, cabeça de chave de Roland Garros, que nunca havia conseguido virar o placar em uma partida profissional.

João Fonseca: brasileiro chorou de emoção ao celebrar sua primeira vitória de virada em Roland Garros (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (AFP)

João Fonseca X Novak Djokovic

Agora, Fonseca, número 30 do ranking mundial, vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic, que venceu o francês Valentin Royer por 3 sets a 1 na segunda rodada.

O confronto será na próxima sexta-feira, 29. A quadra e o horário de jogo ainda serão definidos pela organização de Roland Garros. A partida será transmitida pela ESPN (TV fechada) e pelo plano premium do Disney+ (streaming).

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