João Fonseca no Rio Open 2026: horário e onde assistir à final de duplas

O brasileiro João Fonseca entra em quadra neste domingo, 22, pela final das duplas masculinas do Rio Open 2026, no Rio de Janeiro.

Em busca do primeiro título da temporada, Fonseca joga ao lado do compatriota Marcelo Melo.

A dupla enfrenta Robin Haase, da Holanda, e Constantin Frantzen, da Alemanha.

Que horas é a final de João Fonseca no Rio Open?

A decisão será disputada às 14h (horário de Brasília), neste domingo, 22.

Onde assistir à final de duplas do Rio Open?

A partida entre João Fonseca/Marcelo Melo e Robin Haase/Constantin Frantzen terá transmissão ao vivo pelo Sportv (TV fechada).

Como chegam para a final

Na semifinal, disputada no sábado, 21, Fonseca e Melo eliminaram os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter em um tie-break decisivo.

Os adversários deste domingo também precisaram de um desempate para avançar. Haase e Frantzen superaram a parceria formada pelo francês Manuel Guinard e o argentino Guido Andreozzi.

A decisão marca a chance de João Fonseca conquistar seu primeiro título de duplas na carreira — ele disputou apenas oito partidas na modalidade até hoje.

Já Marcelo Melo é o atual campeão de duplas do Rio Open. Em 2025, levantou a taça ao lado do também brasileiro Rafael Matos.