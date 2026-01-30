Esporte

Djokovic vence Sinner e avança à final do Australian Open com Alcaraz

Sérvio busca o 25º título de Grand Slam e encara Carlos Alcaraz no domingo

Novak Djokovic: sérvio vence Jannik Sinner e garante vaga na final do Aberto da Austrália (Martin KEEP / AFP via Getty Images)

Da Redação
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11h57.

O tenista sérvio Novak Djokovic garantiu nesta sexta-feira, 30, vaga na final do Australian Open ao vencer o italiano Jannik Sinner em uma partida de cinco sets.

Aos 38 anos, o número 4 do mundo segue na disputa por seu 25º título de Grand Slam e alcança a 11ª final em Melbourne.

Djokovic superou Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 e 6-4, em confronto marcado pelo equilíbrio e pela alternância de domínio ao longo dos sets.

A decisão do torneio será disputada no domingo, contra o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do ranking mundial.

Final marca retorno de Djokovic a decisões de Grand Slam

O sérvio não disputava uma final de Grand Slam desde a derrota para Alcaraz em Wimbledon, no verão europeu de 2024.

Desde então, vinha acumulando campanhas consistentes, mas sem alcançar a decisão dos principais torneios do circuito.

Na temporada passada, Djokovic chegou às semifinais dos quatro torneios majors. Foi eliminado por Sinner em Roland Garros e em Wimbledon, e depois por Alcaraz no US Open.

Em Melbourne, o sérvio também precisou lidar com questões físicas ao longo da campanha. Em uma das partidas anteriores, Djokovic abandonou o confronto contra o alemão Alexander Zverev por causa de uma lesão.

