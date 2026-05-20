Aos 38 anos, Djokovic chega a Roland Garros em busca do 25º Grand Slam

O tenista sérvio Novak Djokovic chega a Roland Garros em busca de um feito histórico: conquistar o 25º título de Grand Slam da carreira. Aos 38 anos (ele completa 39 na próxima sexta-feira), o tricampeão do torneio francês tenta ampliar o recorde entre os homens mesmo convivendo com dores musculares e limitações físicas.

Vice-campeão do Australian Open em janeiro após perder a final para Carlos Alcaraz, Djokovic admitiu que a preparação para o segundo Major da temporada foi novamente marcada por problemas físicos.

“Não me lembro da última vez, nos últimos dois anos, em que tive uma preparação sem problemas físicos ou de saúde antes do torneio. Sempre tem alguma coisa. É uma nova realidade com a qual tenho que lidar. É frustrante”, afirmou o sérvio.

Cabeça de chave número 3 em Roland Garros, Djokovic treinou na noite de terça-feira, 19, na quadra principal ao lado do alemão Alexander Zverev e foi bastante ovacionado pelo público em Paris.

O sérvio não conquista um Grand Slam desde 2023, quando venceu o Australian Open, Roland Garros e US Open. Em 2025, ele viveu sua primeira temporada desde 2017 sem alcançar uma final de Major, mas voltou a decidir um torneio desse nível neste ano ao chegar à final na Austrália.

Mesmo assim, Djokovic reconhece que ainda está distante da melhor forma física. “Definitivamente, ainda não estou onde quero estar para jogar no mais alto nível, competir no mais alto nível e conseguir ir longe”, disse.

Depois da campanha na Austrália, o ex-número 1 do mundo disputou apenas dois torneios. Ao longo dos últimos meses, ele desistiu dos Masters 1.000 de Miami, Monte Carlo e Madri para lidar com questões físicas.

Ainda assim, Djokovic soma sete vitórias e três derrotas na temporada e segue apontado como um dos favoritos ao título em Roland Garros, cuja chave será sorteada nesta quinta-feira, 21.