Filha de brasileiros, copilota de 20 anos morreu em queda de jato na Flórida

Um jato executivo que seguia do Texas para as Bahamas caiu no domingo, 1º, sobre uma área residencial do condado de Palm Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, e matou as nove pessoas a bordo. Entre as vítimas está a copilota Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, filha de brasileiros.

A identificação foi divulgada com exclusividade pelo jornal americano New York Post, que conversou com a mãe da jovem, Camila Gadelha Corteleti, e o padrasto, Thiago Corteleti, segundo o jornal O Globo. Nascida nos Estados Unidos, Nathalia morava na Flórida com a família.

Segundo a mãe, a filha exercia a função de copilota e não era responsável pelas decisões da aeronave.

A aeronave, um Learjet 60, havia decolado de Austin, no Texas, com destino às Bahamas, informou o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy. A queda ocorreu às 12h50 no horário local (14h50 em Brasília), em Greenacres, perto do bairro de Cresthaven.

"O acidente de avião hoje no condado de Palm Beach, na Flórida, é uma tragédia", disse Duffy em comunicado.

Licença de piloto aos 17 anos

Natural do condado de Palm Beach, Nathalia chamou a atenção da imprensa local em outubro de 2023. Naquele mês, obteve a licença de piloto privado aos 17 anos, enquanto ainda cursava o ensino médio na West Boca Raton High School.

Na época, ela contou à emissora CBS12 que havia começado as aulas de pilotagem em 2020 e que acumulava 88 horas de voo.

"As pessoas dizem: 'Ah, você não sabe dirigir', e eu respondo: 'Sim, mas eu sei voar'", afirmou Nathalia à CBS12 em 2023.

A formação foi financiada pela Academia de Aviação do Distrito Escolar do Condado de Palm Beach, programa lançado naquele ano. Nathalia também estudou na American Flyers, escola de aviação com sede no Texas e unidade na Flórida.

Em entrevistas anteriores, ela afirmou que pretendia seguir carreira como piloto de linha aérea comercial.

Os momentos antes da queda

O jato voava a 35 mil pés, cerca de 11 quilômetros de altitude, quando os pilotos relataram turbulência, formação de gelo e precipitação e pediram para subir 2 mil pés, segundo a agência Associated Press.

Uma gravação das comunicações com o controle de tráfego aéreo, divulgada pelo site LiveATC, registra o relato de dificuldades na cabine para lidar com o gelo e a turbulência. Na sequência, a tripulação emite um pedido de socorro.

No áudio, uma pessoa na cabine relata "turbulência moderada" e diz que o avião estava "entrando em zona de precipitação" e precisava "subir", de acordo com a agência AFP. Pouco depois, declara "mayday, mayday", quando a aeronave começa a descer de forma acelerada.

"Nós vamos bater no chão", diz a pessoa, antes de a comunicação ser interrompida.

Vídeos não verificados publicados nas redes sociais mostram a aeronave quase na vertical atingindo o solo em alta velocidade, seguida de uma bola de fogo e de uma cratera em chamas perto de uma rodovia movimentada, segundo a AFP.

"Isto obviamente é um acidente aéreo cataclísmico", declarou o governador da Flórida, Ron DeSantis, perto do local. "Parecia um míssil caindo", acrescentou.

Não há registro de feridos em terra. Cerca de 600 moradores de um parque de casas móveis vizinho foram retirados de suas casas, segundo a CBS12.

O local da queda fica a menos de 11 quilômetros de Mar-a-Lago, residência de férias do presidente americano Donald Trump, que estava na região naquele domingo, segundo a AFP.

Cerca de uma hora antes do acidente, Trump havia partido a bordo do Air Force One do Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump, nas proximidades. Tempestades eram registradas na região.

O antigo Aeroporto Internacional de Palm Beach passou a levar o nome do presidente em julho de 2026. É o primeiro aeroporto dos EUA batizado em homenagem a um presidente em exercício.