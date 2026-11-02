Receita da Anthropic salta 12 vezes, para US$ 17 bilhões, às vésperas do IPO

Em um ano, a receita trimestral da Anthropic saltou de US$ 1,38 bilhão para US$ 16,96 bilhões, um avanço de 12 vezes. O número aparece na versão atualizada do prospecto de abertura de capital da dona do Claude, que se prepara para estrear na bolsa americana.

O documento, um formulário S-1 emendado protocolado nesta segunda-feira, 2, na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), acrescenta os resultados do terceiro trimestre, que não constavam da primeira versão, apresentada em 26 de outubro.

A expansão das vendas, puxada pela demanda corporativa por inteligência artificial (IA), vem acompanhada de uma conta igualmente bilionária. A companhia, sediada em San Francisco, teve prejuízo líquido de US$ 23,3 bilhões nos três meses encerrados em 30 de setembro, ante US$ 12,1 bilhões no mesmo período de 2025.

No acumulado dos nove primeiros meses de 2026, o prejuízo líquido contábil chega a US$ 104,04 bilhões. A maior parte, US$ 94,3 bilhões, vem de um ajuste sem efeito no caixa: a variação no valor justo das notas conversíveis da empresa, títulos de dívida que podem ser transformados em ações.

Como o valor dessas notas acompanha a avaliação da companhia, a forte alta do valuation da Anthropic no período elevou o passivo contabilizado e, com ele, o prejuízo.

As despesas operacionais somaram US$ 17,5 bilhões no terceiro trimestre, alta de 292% na comparação anual. O avanço reflete principalmente o gasto com capacidade computacional, necessária para treinar e colocar em operação modelos de IA de fronteira.

O prospecto também revela o tamanho dos compromissos de longo prazo da empresa: cerca de US$ 895,4 bilhões em gastos já contratados, em sua maior parte ligados a capacidade de computação e a parcerias de data centers com grandes provedores de nuvem.

Desse total, aproximadamente US$ 447,5 bilhões devem ser desembolsados até 2030. Nos próximos 12 meses, vencem cerca de US$ 69,8 bilhões.

Clientes que gastam nove vezes mais

A adoção corporativa é o principal motor do crescimento. A taxa de retenção líquida de receita da Anthropic estava em cerca de 900% em 30 de setembro. Na prática, os clientes existentes gastaram nove vezes mais do que no mesmo trimestre do ano anterior.

O indicador exclui os assinantes dos planos individuais Pro e Max. A base inclui ainda cerca de 250 clientes corporativos que geraram, cada um, mais de US$ 10 milhões em receita nos últimos 12 meses.

Pelo critério ajustado, que exclui itens como remuneração baseada em ações, a empresa acumulou lucro operacional de US$ 4,08 bilhões nos nove primeiros meses do ano, sobre receita de US$ 33,24 bilhões.

A maior estreia da IA na bolsa

Goldman Sachs e Morgan Stanley lideram a oferta pública inicial (IPO), ao lado de outros 20 bancos. A Anthropic pretende listar as ações no Nasdaq Global Select Market sob o código "ANT".

O prospecto ainda deixa em aberto o preço por ação e a faixa de avaliação da oferta. Pelo documento, a estreia ocorrerá assim que o registro for declarado efetivo pela SEC.

A expectativa do mercado é que as ações comecem a ser negociadas antes do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, em 26 de novembro, segundo a Bloomberg. A agência também informa que investidores estimam um valuation entre US$ 1,4 trilhão e US$ 1,75 trilhão para a empresa.

Se a operação for concluída, a Anthropic será o primeiro laboratório dedicado exclusivamente ao desenvolvimento de modelos de IA de fronteira a negociar ações em bolsa.