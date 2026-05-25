Quem são os brasileiros nas duplas de Roland Garros 2026

O Brasil terá oito representantes nas chaves de duplas de Roland Garros 2026, segundo Grand Slam da temporada, disputado entre os dias 24 de maio e 7 de junho, em Paris. A delegação brasileira contará com cinco tenistas nas duplas masculinas e três nas femininas.

Entre os homens, Rafael Matos e Orlando Luz chegam como principais nomes do país no torneio. A dupla brasileira será cabeça de chave número 16 e estreia contra o sueco Andre Göransson e o americano Evan King na quarta-feira, 27.

Os gaúchos vivem boa temporada no circuito. Eles aparecem em 10º lugar na corrida para o ATP Finals e entram em Paris entre as 16 principais parcerias da chave.

Canhoto de 30 anos, Matos disputa Roland Garros pela quinta vez e já alcançou as quartas de final em 2022. Luz, de 28 anos, joga o torneio pela terceira vez e tenta repetir a campanha do ano passado, quando também chegou às quartas.

Outro nome de destaque é Marcelo Melo. Campeão de duplas em Roland Garros em 2015, o mineiro de 42 anos fará sua 20ª participação no Grand Slam francês. Melo atuará ao lado do argentino Andres Molteni e terá estreia contra os cabeças de chave número 4, o britânico Neal Skupski e o americano Christian Harrison.

Fernando Romboli também representa o Brasil nas duplas masculinas. O carioca radicado em Santos jogará novamente ao lado do australiano John-Patrick Smith. A parceria alcançou as oitavas de final em 2025 e estreia agora contra o equatoriano Diego Hidalgo e o americano Patrik Trhac.

Marcelo Demoliner completa a lista brasileira na chave masculina. Aos 37 anos, o gaúcho disputa seu oitavo Roland Garros. O parceiro será o indiano N. Sriram Balaji. Eles enfrentam o holandês Robin Haase e o alemão Constantin Frantzen na estreia, nesta terça-feira.

Brasileiras em Roland Garros

Nas duplas femininas, Luísa Stefani chega como principal esperança brasileira. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, ela será cabeça de chave número 4 do torneio. A estreia será contra a britânica Maia Lumsden e a holandesa Isabelle Haverlag.

Stefani, de 28 anos, disputa Roland Garros pela quinta vez e chegou às oitavas nas últimas três edições. A brasileira e Dabrowski vivem grande fase e conquistaram recentemente o título do WTA 500 de Estrasburgo.

Beatriz Haddad Maia volta a disputar duplas em Roland Garros ao lado da russa Liudmila Samsonova. A paulista estreia nesta terça-feira, 26, diante das cabeças de chave número 9, a americana Desirae Krawczyk e a ucraniana Lyudmyla Kichenok.

Ingrid Martins também está garantida na chave principal. A carioca jogará ao lado da argentina Solana Sierra e estreia contra a britânica Harriet Dart e a russa Alexandra Panova.

Onde assistir às duplas de Roland Garros?

Os jogos de Roland Garros 2026 têm transmissão do Disney+ Premium no Brasil.