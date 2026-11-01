Grêmio faz 2 a 0 no Galo e abre vantagem na semi da Copa do Brasil

O Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 0 neste domingo, 1º, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Carlos Vinícius abriu o placar no primeiro tempo, e Erick Noriega ampliou na etapa final.

A vantagem parcial coloca o time gaúcho em posição favorável para o confronto de volta, marcado para sábado, 7, às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A equipe classificada enfrentará o vencedor de Palmeiras e Vasco na decisão.

Grêmio marcou em cada etapa e terminou a partida com um a menos

O Grêmio abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com Carlos Vinícius. O atacante recebeu um lançamento de Weverton em cobrança de tiro de meta, cortou Léo Duarte e bateu no canto de Gabriel Delfim.

O Atlético-MG tentou responder com Bernard, que recebeu cruzamento rasteiro de Renan Lodi e teve a finalização bloqueada. O Tricolor voltou a ameaçar com Carlos Vinícius, que completou um cruzamento de Noriega e parou no goleiro.

No início do segundo tempo, os gremistas pediram pênalti após Renan Lodi puxar a camisa de Carlos Vinícius. A arbitragem mandou seguir, e o VAR manteve a decisão. Na sequência, sinalizadores na torcida provocaram uma paralisação de cerca de dois minutos.

Erick Noriega marcou o segundo gol gremista na etapa final, aos 47 minutos, e ampliou o placar para 2 a 0, colocando o time gaúcho em vantagem na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil.

O Grêmio terminou a partida com um jogador a menos após a expulsão de Gustavo Martins, nos minutos finais. O zagueiro recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta dura e deixou o campo.

Quando será a decisão da Copa do Brasil?

A final está marcada para 6 de dezembro, em jogo único, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Grêmio e Atlético-MG decidem seu confronto no dia 7 de novembro, enquanto Vasco e Palmeiras disputam a outra vaga no dia 8, em São Januário.