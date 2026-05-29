Sem Sinner e Alcaraz, quem é o favorito ao título em Roland Garros agora?

A edição de 2026 de Roland Garros marca o fim do domínio recente de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz no circuito masculino de tênis. Depois de nove títulos consecutivos de Grand Slam divididos entre os dois, nenhum deles está mais na disputa pelo torneio parisiense.

O espanhol Carlos Alcaraz sequer entrou na chave de Roland Garros neste ano, enquanto o italiano Jannik Sinner foi eliminado de forma surpreendente na segunda rodada pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo, após sentir problemas físicos durante a partida.

Com isso, chega ao fim a sequência de títulos de Slam dividida pela dupla: cinco conquistas para Alcaraz e quatro para Sinner nos últimos nove torneios.

Tenistas igualam marca de Nadal e Djokovic

Sem o título em Paris, Sinner e Alcaraz encerram a série empatados com Rafael Nadal e Novak Djokovic, que também venceram nove Grand Slams consecutivos entre Roland Garros de 2010 e Wimbledon de 2012.

A maior hegemonia entre apenas dois tenistas na Era Open segue sendo a de Nadal e Roger Federer, que conquistaram 11 títulos seguidos entre Roland Garros de 2005 e o US Open de 2007.

Curiosamente, quem encerrou essa sequência foi justamente Djokovic, ao conquistar o Australian Open de 2008, seu primeiro título de Grand Slam.

Djokovic segue em Roland Garros

Após a eliminação de Sinner, Novak Djokovic passou a ser o único campeão de Grand Slam ainda restante na chave masculina de Roland Garros.

O sérvio, que enfrenta o brasileiro João Fonseca nesta sexta-feira, 29, soma 24 títulos de Grand Slam e tenta superar Margaret Court para se tornar o maior campeão isolado da história dos majors, entre homens e mulheres.

Caso Djokovic não conquiste o título em Paris, Roland Garros terá um campeão inédito em 2026.

Zverev é o favorito nas casas de aposta

Depois da eliminação de Sinner, o alemão Alexander Zverev assumiu o posto de principal favorito ao título nas casas de aposta, segundo o OddsChecker.

Vice-campeão de Roland Garros em 2024, Zverev aparece pagando 7,5 vezes o valor apostado. Djokovic surge logo atrás, com retorno de 13 vezes o investimento.

O espanhol Rafael Jodar completa o top 3 dos mais cotados, seguido por Casper Ruud e Alex de Minaur.

Fonseca também aparece entre os dez favoritos ao título. O brasileiro divide a sétima posição nas cotações ao lado de Félix Auger-Aliassime e Andrey Rublev.