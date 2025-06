Carlos Alcaraz e João Fonseca treinam juntos em Wimbledon; veja vídeo

Neste sábado, o perfil oficial nas redes sociais de Wimbledon publicou um vídeo que mostra o treinamento entre Carlos Alcaraz e o brasileiro João Fonseca, dois dos maiores talentos do tênis atual.

A publicação gerou grande expectativa, já que ambos se preparam para disputar o Grand Slam inglês que começa na próxima semana. O vídeo mostra a boa forma de ambos, enquanto se preparam para os desafios que os aguardam em Wimbledon.

Aqui o vídeo aguardado: João Fonseca e Carlos Alcaraz batendo uma bolinha em Wimbledon 🎾 [Via IG/wimbledon] pic.twitter.com/cjBGOTswmb — João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) June 28, 2025

João Fonseca, de 18 anos, alcançou sua melhor marca no ranking da ATP ao ocupar a 54ª posição, e já foi elogiado diversas vezes por Carlos Alcaraz ao longo da temporada. Na segunda-feira, Fonseca fará sua estreia no torneio contra o inglês Jacob Fearnley, de 23 anos, que ocupa a 49ª posição no ranking. O confronto será o segundo jogo da Quadra 1 e começará não antes das 10h30 (horário de Brasília).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wimbledon (@wimbledon)

Esta será a terceira participação de Fonseca em Grand Slams. Em janeiro, ele disputou a qualificatória do Australian Open e chegou até a terceira fase, superando o russo Andrey Rublev, então 9º do mundo. Em Roland Garros, no mês passado, o brasileiro também parou na terceira rodada, sendo derrotado pelo inglês Jack Draper, 6º do ranking ATP.

Por outro lado, Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo, vem de uma vitória espetacular em Roland Garros, quando derrotou Jannik Sinner em uma batalha épica que durou 5h29. Alcaraz, que venceu as últimas duas edições de Wimbledon, busca agora superar os 1.130 pontos que o separam de Sinner no ranking, algo que pode ser alcançado com uma vitória no torneio.

Na segunda-feira, Alcaraz também fará sua estreia, às 9h30 (hora local), na Quadra Central, contra o italiano Fabio Fognini. Na temporada, o espanhol tem dois títulos de Masters 1000, em Roma e Monte Carlo, além de dois ATP 500, conquistados em Queen's Club e Rotterdam.

Os olhos do mundo estarão voltados para a disputa entre esses dois jovens talentos, que trazem grandes esperanças para o futuro do tênis mundial.

*com agência EFE