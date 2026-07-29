Bragantino x Sporting Cristal: horário e onde assistir ao jogo da Sul-Americana hoje

O Red Bull Bragantino encara o Sporting Cristal nesta quarta-feira, 29, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 21h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Na partida de ida, o duelo terminou empatado em 0 a 0. Com isso, caso haja um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. O vencedor garante vaga nas oitavas de final da competição continental.

No último final de semana, o Bragantino entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta recebeu o Coritiba e empatou sem gols. No Brasileirão, a equipe está na 5ª colocação, com 31 pontos.

O Sporting Cristal também entrou em campo no sábado e perdeu para o Melgar, pelo Campeonato Peruano, por 2 a 1.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Sporting Cristal

O duelo entre Red Bull Bragantino e Sporting Cristal terá transmissão do Paramount+.

Que horas é o jogo Red Bull Bragantino x Sporting Cristal?

A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Red Bull Bragantino x Sporting Cristal

Red Bull Bragantino

Tiago Volpi; Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho, Lucas Barbosa e Herrera; Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

Técnico: Vagner Mancini.

Sporting Cristal

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger e Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Santiago González e Yoshimar Yotún; Maxloren Castro e Hernán Barcos.

Técnico: Roberto Mosquera.