Esporte

Fase de grupos copa 2026

Bragantino x Sporting Cristal: horário e onde assistir ao jogo da Sul-Americana hoje

O confronto entre o Massa Bruta e a equipe peruana será pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

Henry Mosquera: o Bragantino encara o Sporting Cristal pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Henry Mosquera: o Bragantino encara o Sporting Cristal pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 29 de julho de 2026 às 06h55.

Tudo sobreCopa Sul-Americana
Saiba mais

O Red Bull Bragantino encara o Sporting Cristal nesta quarta-feira, 29, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 21h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Na partida de ida, o duelo terminou empatado em 0 a 0. Com isso, caso haja um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. O vencedor garante vaga nas oitavas de final da competição continental.

No último final de semana, o Bragantino entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta recebeu o Coritiba e empatou sem gols. No Brasileirão, a equipe está na 5ª colocação, com 31 pontos.

O Sporting Cristal também entrou em campo no sábado e perdeu para o Melgar, pelo Campeonato Peruano, por 2 a 1.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Sporting Cristal

O duelo entre Red Bull Bragantino e Sporting Cristal terá transmissão do Paramount+.

Que horas é o jogo Red Bull Bragantino x Sporting Cristal?

A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Red Bull Bragantino x Sporting Cristal

Red Bull Bragantino

Tiago Volpi; Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho, Lucas Barbosa e Herrera; Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

Técnico: Vagner Mancini.

Sporting Cristal

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger e Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Santiago González e Yoshimar Yotún; Maxloren Castro e Hernán Barcos.

Técnico: Roberto Mosquera.

Acompanhe tudo sobre:Copa Sul-Americana

Mais de Esporte

Vasco x Independiente Medellín: horário e onde assistir ao jogo da Sul-Americana hoje

Fluminense x Bahia: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Mirassol x Remo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Japão x China: horário e onde assistir ao jogo das quartas de final da VNL masculina

Mais na Exame

Esporte

Vasco x Independiente Medellín: horário e onde assistir ao jogo da Sul-Americana hoje

Brasil

Paraná Pesquisas: Marina tem 31% e Tebet, 30,7%, na disputa ao Senado em SP

Casual

7 restaurantes em São Paulo para celebrar o Dia da Lasanha

Negócios

O marketplace que fatura R$ 10 milhões com consultas de tarô 24 horas por dia