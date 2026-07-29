Bragantino x Sporting Cristal: horário e onde assistir ao jogo da Sul-Americana hoje

Henry Mosquera: o Bragantino encara o Sporting Cristal pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
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Publicado em 29 de julho de 2026 às 06h55.
O Red Bull Bragantino encara o Sporting Cristal nesta quarta-feira, 29, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 21h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Na partida de ida, o duelo terminou empatado em 0 a 0. Com isso, caso haja um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. O vencedor garante vaga nas oitavas de final da competição continental.
No último final de semana, o Bragantino entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta recebeu o Coritiba e empatou sem gols. No Brasileirão, a equipe está na 5ª colocação, com 31 pontos.
O Sporting Cristal também entrou em campo no sábado e perdeu para o Melgar, pelo Campeonato Peruano, por 2 a 1.
O duelo entre Red Bull Bragantino e Sporting Cristal terá transmissão do Paramount+.
A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).
Tiago Volpi; Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho, Lucas Barbosa e Herrera; Henry Mosquera e Eduardo Sasha.
Técnico: Vagner Mancini.
Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger e Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Santiago González e Yoshimar Yotún; Maxloren Castro e Hernán Barcos.
Técnico: Roberto Mosquera.