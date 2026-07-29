Neymar confirma aposentadoria da Seleção Brasileira após Copa do Mundo de 2026

Neymar não vestirá mais a camisa da seleção brasileira. Após a vitória do Santos sobre a Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana, o atacante confirmou que encerrou seu ciclo defendendo o Brasil e afirmou que não pretende voltar a disputar partidas pela equipe nacional.

Na saída da Vila Belmiro, o camisa 10 oficializou a decisão, que já havia sido cogitada depois da eliminação brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

"Meu momento na seleção brasileira já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais, não", disse o jogador.

Último jogo foi na Copa do Mundo de 2026

A despedida de Neymar da seleção aconteceu justamente na derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final do Mundial de 2026. Na ocasião, Erling Haaland marcou os dois gols da equipe europeia, enquanto o brasileiro balançou as redes de pênalti nos acréscimos.

Após o apito final, o atacante deixou o gramado emocionado e deu indícios de que não voltaria a defender o Brasil, decisão que agora foi confirmada.

O jogador encerra sua trajetória pela seleção com 130 partidas disputadas, 80 gols marcados e 58 assistências. Pela equipe principal, conquistou a Copa das Confederações de 2013 e também fez parte da campanha da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, pela equipe sub-23.

Legado em Copas do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 foi a quarta da carreira de Neymar. No torneio, ele alcançou a marca de nove gols em Mundiais e passou a integrar o grupo dos três maiores artilheiros da história do Brasil na competição. Durante a campanha, atuou nas partidas contra Escócia, pela fase de grupos, e Noruega, nas oitavas de final.

Além dos números, Neymar igualou um feito histórico ao completar 14 jogos em Copas do Mundo, mesma quantidade de partidas disputadas por Pelé, Gilmar e Leão na principal competição de seleções do futebol mundial.